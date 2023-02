Violento schianto sull’ex superstrada del Liri tra due furgoni: morti due fratelli, grave una coppia

Il violento schianto è avvenuto alle prime luci dell’alba di sabato 4 febbraio nel comune di Sora, in provincia di Frosinone. Nello scontro tra due furgoni sono morti due fratelli, mentre due persone presenti sul secondo veicolo sono ricoverate in gravi condizioni.

L’incidente poco dopo l’alba

L’incidente è avvenuto sulla strada statale 690 Avezzano-Sora (SS 690), meglio conosciuta come “superstrada del Liri”, dopo l’uscita di Balsorano (L’Aquila), al chilometro 40 della strada, in un tratto che fa parte del comune di Sora, in provincia di Frosinone.

Intorno alle 7 del mattino del 4 febbraio, il Fiat Doblò sul quale viaggiavano due fratelli elettricisti residenti a Balsorano, Massimo ed Emanuele Nicoletti, di 41 e 26 anni, si è scontrato con un furgone sul quale viaggiavano un uomo e una donna.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il tratto di strada statale 690, ex superstrada del Liri, tra i comuni di Balsorano e Sora

L’impatto è stato fatale per Massimo ed Emanuele Nicoletti, mentre l’uomo e la donna, marito e moglie, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Sora, dove sono ricoverati in gravi condizioni.

L’arrivo dei soccorsi

Poco dopo l’incidente sono accorsi sul posto i Carabinieri, gli operatori del 118 e un camion dei Vigili del Fuoco di Sora.

L’intervento dei pompieri è stato necessario per poter estrarre dalle lamiere sia i coniugi feriti che i due fratelli Nicoletti, per i quali gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Lo schianto sarebbe avvenuto frontalmente, con i due veicoli che viaggiavano in senso opposto di marcia. I militari dell’Arma sono al lavoro per chiarire la dinamica.

Lo schianto sulla via del lavoro

Secondo le prime ricostruzioni, gli occupanti di entrambi i furgoni erano intenti a recarsi sui rispettivi luoghi di lavoro.

I due fratelli, Massimo ed Emanuele, lavoravano in una ditta di servizi edili ed elettrici, di proprietà di un parente. Il secondo furgone invece, sul quale viaggiavano marito e moglie feriti, pare trasportasse cassette di frutta.

Sulla propria pagina Facebook, l’amministrazione di Balsorano ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio per i propri concittadini: “Una terribile notizia questa mattina ha sconvolto la comunità di Balsorano, la tragica e improvvisa scomparsa di Massimo ed Emanuele Nicoletti ha segnato tutti noi; sgomento, dolore e tristezza hanno pervaso l’intero paese che si stringe alla famiglia tutta, esprimendo le più sentite condoglianze”.