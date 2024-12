Esplosione nella villetta di Casaltone a Parma, feriti dopo il crollo dell'abitazione per la fuga di gas

Una villetta è esplosa a causa di una fuga di gas a Casaltone, una frazione nel comune di Parma. In seguito alla deflagrazione la casa è crollata e tre persone sono state estratte da sotto le macerie, per essere portate in gravi condizioni in elisoccorso all’ospedale di Parma.

L’esplosione a Parma

I vigili del fuoco intervenuti sul posto ipotizzano che dietro il disastro ci sia stata una fuoriuscita di gpl.

Sul luogo dell’esplosione, un casale nelle campagne tra Parma e Sorbolo, sono arrivati anche i carabinieri e il personale sanitario del 118. Secondo le informazioni raccolte finora, nell’abitazione vivevano quattro persone, tre delle quali sono rimaste ferite in gravi condizioni, mentre una risulta incolume.

Fonte foto: ANSA/Vigili del Fuoco

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco nell’abitazione esplosa a Casaltone, nelle campagne di Parma

I feriti soccorsi a Casaltone

I tre feriti sono stati estratti dalle macerie dai soccorritori e traportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma con l’elisoccorso: due risultano ustionati mentre non sono ancora chiare le condizioni dell’ultima persona liberata dai detriti.

Si tratterebbe di un 28enne originario del Mali, in codice rosso, e di due ivoriani di 25 e 65 anni trasportati nella struttura sanitaria in codice arancione. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

In corso gli accertamenti sulle cause dell’esplosione, che ha provocato il crollo di una facciata e di altre parti del casale di due piani.

L’esplosione a Molazzano

L’incidente a Parma è avvenuto a poche ore di distanza dall’esplosione a Molazzana, in provincia di Lucca, intorno alla mezzanotte di sabato 21 dicembre.

La deflagrazione ha causato anche in questo caso il crollo dell’edificio, dove abitavano un uomo e una donna di nazionalità straniera.

Il proprietario della villetta in località di Eglio, un 68enne e originario di Singapore, è stato ritrovato morto.

Risulta invece ancora dispersa la donna di 52 anni, originaria di Taiwan, che viveva con lui.

Come spiegato dal sindaco di Molazzana, Andrea Talani, sono ancora in corso le ricerche, “difficoltose perché dopo l’esplosione e il forte boato la casa è collassata a causa delle fiamme, è come se fosse scoppiata una bomba all’interno. In questo momento i soccorritori stanno lavorando con le mani, la situazione è molto difficoltosa”.

“L’ipotesi più accreditata è che l’esplosione sia legata a una fuga di gas. Anche perché le prime persone arrivate sul posto hanno sentito odore di gas. E quindi tutto fa pensare che possa essere stata questa la causa”, ha dichiarato il primo cittadino del comune in Garfagnana.