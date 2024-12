Senigallia in allerta per il maltempo, alberi abbattuti dal forte vento: preoccupano i fiumi Cesano e Misa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Senigallia in allerta per il maltempo: preoccupano i fiumi Cesano e Misa, i cui livelli sono alti. Il sottopasso del primo è già completamente allagato, come fa sapere il Comune delle Marche. Il forte vento sta inoltre colpendo gli alberi: alcuni rami da essi caduti stanno ostruendo il passaggio in alcune vie della città.

Allerta maltempo a Senigallia: cosa sta succedendo

Pioggia e forti raffiche di vento stanno colpendo la città di Senigallia, in provincia di Ancona. I fenomeni atmosferici sono partiti nella notte e hanno fatto scattare l’allarme maltempo.

Con un post social, il comune marchigiano ha informato i cittadini dei disagi, consigliato sul da farsi e fatto un quadro della situazione che, secondo le previsioni, dovrebbe durare almeno sino a metà giornata di lunedì 23 dicembre.

La situazione dei fiumi Cesano e Misa

Attivate le squadre dei reperibili e dei volontari, Senigallia sta cercando di far fronte alla situazione. Il Comune ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione negli spostamenti e nel sostare in luoghi che potrebbero rivelarsi pericolosi per la caduta di oggetti, spinti dal vento.

“A seguito del forte maltempo che sta coinvolgendo il nostro territorio, il Sindaco nella notte ha aperto il C.O.C.”, scrive il Comune che poi ricorda come il monitoraggio dei fiumi della zona sia costante e di come la situazione più critica riguardi il Cesano e il suo sottopasso.

È il vento a creare più disagi in città. Le forti raffiche infatti stanno provocando la caduta di numerosi rami dalla vegetazione che stanno ostruendo il traffico in diverse vie del luogo. Via Fontenuovo, via Corinaldese, via Castelli e via Pasubio risultano essere non percorribili o comunque la circolazione in esse è molto limitata a causa della caduta sulla sede stradale di alcuni rami.

