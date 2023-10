Viene aggredito in strada a Solaro vicino Milano e ferito a colpi di machete: grave un uomo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Agguato in strada. Un uomo è stato aggredito e ferito gravemente a colpi di machete e bastonate a Solaro, vicino Milano. Ad attaccarlo sarebbero stati due uomini che sarebbero poi fuggiti a bordo di un’auto, sul caso indagano i carabinieri.

Aggressione in strada a Solaro

Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì 6 ottobre, verso le 20.30, in via Cinque giornate a Solaro, in provincia di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la vittima dell’aggressione è un uomo di nazionalità nordafricana.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato attaccato mentre si trovava in strada da un paio di uomini armati di machete e bastone, poi fuggiti in auto.

La vittima grave in ospedale

Il nordafricano, di circa 35 anni ma senza documenti, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

L’uomo è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato diverse lesioni, la più grave al fianco, che inizialmente era stata scambiata per una ferita da arma da fuoco.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Rho, che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto e per cercare tracce che possano condurli agli autori dell’attacco.

L’aggressione, che ha tutti i contorni di un agguato premeditato, potrebbe essere legata a questioni di spaccio di droga. La zona di Solaro è all’interno del Parco delle Groane, dove sono attive bande di spacciatori di origine nordafricana già protagoniste di aggressioni e omicidi.