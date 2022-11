Vibo Valentia, accoltella il rivale in amore dopo un rifiuto: arrestato minore

Dramma a Vibo Valentia, più precisamente a Paravati (frazione di Mileto), dove un ragazzino ha accoltellato il rivale in amore dopo avergli dato un appuntamento. Secondo quanto riporta l’Ansa, il minore è stato quindi arrestato dai carabinieri e condotto in una comunità ministeriale. L’episodio è accaduto lo scorso 31 ottobre.

Accoltella il rivale in amore e lo riduce in fin di vita

Secondo quanto si è appreso, il ragazzino quindicenne avrebbe proposto un incontro al rivale diciannovenne, col quale condivideva l’interesse per la stessa ragazza. Il luogo dell’appuntamento, però, si è subito trasformato in un teatro di sangue: il minorenne avrebbe colpito l’altro ragazzo con diversi fendenti, per poi lasciarlo a terra agonizzante.

Fortunatamente la vittima dell’accoltellamento è stata soccorsa da alcuni passanti e, nonostante le ferite agli organi vitali, si è riusciti a evitare il peggio.

Fonte foto: Virgilio Notizie Paravati, frazione di Mileto, comune nella provincia sud di Vibo Valentia

Il minorenne era stato rifiutato e umiliato sui social

La misura cautelare nei confronti dell’accoltellatore minorenne è stata applicata dai militari con il coordinamento della Procura dei Minorenni di Catanzaro. Secondo le ricostruzioni effettuate durante le indagini, il giovane sarebbe stato respinto tramite i social network dalla ragazza per la quale aveva un interesse amoroso.

La giovane era fidanzata e quindi il minore ha cercato e ottenuto un incontro col suo ragazzo, per poi accoltellarlo. Secondo quanto riporta La Repubblica, il minore sarebbe stato sbeffeggiato e umiliato sui social a causa del rifiuto.

Dopo l’aggressione, è stato lo stesso responsabile a raccontare tutto ai familiari e a presentarsi alla caserma dei carabinieri, insieme a un avvocato, per affrontare le conseguenze del suo terribile gesto.