Omicidio di Christian Regina a Siracusa, il killer si costituisce: è un ragazzino di 16 anni

È un 16enne il presunto responsabile dell’omicidio di Christian Regina, l’uomo di 40 anni accoltellato a Siracusa sulle scale di un condominio in via Italia. Il ragazzo, che in un primo momento era fuggito, si è infine costituito. La vittima, che viveva nello stesso palazzo del minore, è morta dissanguata dopo aver ricevuto un fendente al torace.

Il delitto è avvenuto nella serata di lunedì 9 dicembre, intorno alle 23, sulle scale del condominio in cui vivevano vittima e killer. A sfociare in un gesto così grave sarebbe stata una lite tra i due, come riportato da Ansa.

Dopo aver colpito mortalmente Regina con un coltello, il 16enne si è dato alla fuga, lasciando l’uomo agonizzante a terra.

L'efferato episodio si è consumato nelle scale di un appartamento a Siracusa, in via Italia

Il minorenne si è costituito solo qualche ora dopo l’episodio, convinto da familiari e inquirenti.

Il movente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Siracusa, a provocare l’omicidio sarebbe stata un violenta lite scoppiata tra Regina e il ragazzo nell’androne del palazzo.

Sui motivi alla base dell’alterco, tuttavia, l’autore del crimine è rimasto vago, facendo riferimento solo a uno scontro avuto con la vittima in precedenza.

Sulla base di quanto emerso dagli interrogatori degli inquirenti, proseguiti per tutta la notte tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre, il movente sarebbe di carattere personale e non avrebbe a che fare con la sfera del vicinato.

L’altro omicidio a Nettuno

Lo scorso venerdì 6 dicembre, intorno alle 22, un altro violento omicidio si è consumato a Nettuno, vicino Roma. Un 43enne è stato infatti ucciso a coltellate dalla ex compagna dopo una lite.

La donna, dopo aver ferito a morte l’uomo, si è consegnata spontaneamente ai carabinieri. La vittima si chiamava Gianluca Monaco e insieme all’ex fidanzata gestiva un punto di ristoro lungo il litorale.

Secondo alcune indiscrezioni i due si erano incontrati per discutere dei problemi economici e dell’affidamento della figlia.