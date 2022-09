Venezia, poliziotto salva una turista dal suicidio sulla chiesa degli Scalzi: il video del gesto eroico

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

L’aveva notata tra la folla per il suo vestito sgargiante, poi l’aveva persa di vista. Improvvisamente lo stesso vestivo era comparso sul tetto della chiesa degli Scalzi, a Venezia, per questo il poliziotto è entrato subito in azione salvando la donna dal suicidio.

Tenta il suicidio a Venezia: cos’è successo

Il video del salvataggio ha fatto il giro dei social dopo la pubblicazione da parte della community ‘Venezia non è Disneyland’ su Facebook.

In questo periodo la chiesa degli Scalzi, nella sempre affollata Venezia, è circondata da un’impalcatura per i dovuti lavori di restauro.

I fatti risalgono a venerdì 2 settembre alle 10:45.

La chiesa degli Scalzi si trova a poca distanza dalla stazione di Santa Lucia, in una delle zone più frequentate della città lagunare.

Proprio lì il poliziotto, 29 anni, ha notato una turista per i colori del suo vestito, ma anche per la sua espressione a metà tra il turbato e l’assente.

La donna camminava nei pressi dell’impalcatura, fino al momento in cui l’agente del Nucleo Ordine Pubblico e il suo compagno di pattuglia non l’hanno persa di vista.

La donna, favorita dai teli dell’impalcatura, è riuscita a risalirla fino a conquistare il tetto della chiesa. Pochi istanti dopo il poliziotto ha notato una certa agitazione tra la folla, con tutti i turisti che indicavano verso l’alto.

La turista con il bel vestito che aveva notato poco prima, ora, era sul tetto e minacciava di gettarsi nel vuoto.

L’intervento del poliziotto

L’agente si è subito precipitato lungo l’impalcatura percorrendo la stessa scorciatoia calcata poco prima dalla turista. Il suo collega è rimasto a terra per mantenere l’ordine e la distanza con i turisti.

Una volta giunto sul tetto, è stata una questione di pochissimi secondi. La turista, ormai penzoloni, si era appena sganciata e proprio in quel momento il poliziotto l’ha afferrata per un braccio.

L’agente è riuscito, non senza fatica, a tirare su la donna fino a riportarla sul pianale di legno. La scena è stata ripresa dai visitatori, che a salvataggio avvenuto sono esplosi in un applauso liberatorio.

La ragazza ha 20 anni e viene dai Paesi Bassi. Dopo il salvataggio, i due sono stati condotti all’Ospedale Civile. La turista è stata poi trasferita al Suem, il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica.

Le parole di Angelo Crispo, il poliziotto

Angelo Crispo è stato intervistato dal ‘Gazzettino’ e ha raccontato: “Circa un’ora prima l’avevamo notata seduta su una panchina lì vicino. Era scura in volto, assorta. Non ci abbiamo fatto caso. Giornate storte capitano a chiunque”.

A proposito del suo gesto, dice: “Sono riuscito ad afferrarla proprio nel momento in cui stava staccando anche la seconda mano dal tubo dell’impalcatura, lasciandosi andare nel vuoto”.

Angelo Crispo non vuole essere chiamato eroe: “Ho pensato solo di salvarla senza preoccuparmi dei rischi che potevo correre. E non chiamatemi eroe. Ho fatto solo il mio dovere e sono felice perché ho potuto aiutare una persona in un momento di forte difficoltà”.

Quindi: “Sono felice perché sono stato utile a qualcuno. Io sono entrato in polizia perché volevo aiutare il prossimo e sono orgoglioso di portare questa divisa”.

Per il momento non si hanno notizie sulla ragazza che ha tentato di togliersi la vita.

Nel mese di luglio, a Novara, la polizia ha salvato una 16enne che minacciava di buttarsi dal cavalcavia.