Usano materasso come bob sulla pista da sci a Valfurva e finiscono contro un albero: tre ragazzi in ospedale

Tragedia sfiorata in Valtellina. In piena notte hanno usato un materasso come fosse un bob sulla pista da sci a Valfurva, finendo con lo schiantarsi contro un albero. Una bravata che poteva costare caro a tre giovani turisti milanesi di 17 e 18 anni, tutti finiti all’ospedale con ferite e traumi vari.

Valfurva, usano un materasso sulla neve come un bob

L’incidente, che solo per caso non è finito in tragedia, è avvenuto in piena notte, attorno alle 3 di giovedì 6 aprile, a Valfurva, in provincia di Sondrio.

Come riporta SkyTg24, i tre giovani milanesi hanno pensato bene di prendere un materasso usato, trovato abbandonato da quelle parti, e di usarlo in maniera sconsiderata per “divertirsi” sulla neve.

Fonte foto: Tuttocittà.it La bravata su una pista da sci di Santa Caterina Valfurva, in Valtellina

La discesa e lo schianto contro un albero

In piena notte i tre hanno tentato la discesa della pista Paradiso, a Santa Caterina Valfurva, stesi sul materasso, usandolo come un bob. Un gioco pericoloso che ha avuto conseguenze serie per i tre giovani.

Secondo quanto ricostruito, ad un certo punto della discesa il materasso si è ribaltato e i tre sono caduti in un bosco sottostante, andandosi a schiantare contro un abete.

Le condizioni dei tre giovani

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto, il soccorso alpino della Valtellina, l’elisoccorso, due ambulanze e l’auto medica del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure in loco, i tre giovani sono stati trasportati all’ospedale di Sondalo.

Uno ha riportato un trauma facciale, un altro lesioni al bacino e a un braccio, mentre il terzo se l’è cavata con lievi ferite.