USA accordo trovato sul tetto del debito, esulta Biden dopo l'incontro con lo speaker McCarthy

L’accordo è stato trovato. Dopo una lunga trattativa, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che il parlamento voterà l’innalzamento del tetto del debito. Scongiurato quindi il default dopo le lunghe trattative con lo speaker della Camera Kevin McCarthy.

Accordo trovato, la nota di Biden

Democratici e Repubblicani hanno raggiunto un accordo per alzare il tetto del debito statunitense. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden in una nota, in si parla di un importante passo avanti.

Secondo l’inquilino della Casa Bianca si tratta di: “Una buona notizia per i cittadini, che ha evitato un default che avrebbe conseguenze catastrofiche per la nostra economia”.

I tentativi di accordo tra le parti andavano avanti da settimane, e la conclusione è arrivata a pochi giorni dal termine ultimo, fissato dalla segretaria al Tesoro Janet Yellen al 5 giugno prossimo.

Come funziona il tetto del debito negli USA

Come accade periodicamente, si è tornati a parlare del debito americano. Benché sia enorme, oltre 31 mila miliardi di dollari, è reso sostenibile dall’enorme forza economica del Paese.

A differenza di altri Stati però, gli USA hanno un limite al quantitativo di soldi che possono chiedere in prestito. Viene fissato ogni anno dal Congresso, il parlamento americano. Una procedura semplice quando i due rami sono sotto il controllo del partito che esprime il presidente.

Quando invece, come accaduto nel 2023, l’opposizione ha la maggioranza in una o entrambe le camere, viene intavolata una complessa trattativa per ottenere l’innalzamento del tetto al debito. Il fallimento di queste discussioni porterebbe alla bancarotta del Paese.

I dettagli dell’accordo: salvi gli aiuti all’Ucraina

In cambio di permettere allo Stato di prendere altri soldi in prestito, i Repubblicani hanno ottenuto alcune concessioni sui tagli alla spesa pubblica, tema molto caro al partito conservatore americano.

Saranno aumentati ad esempio i requisiti per l’accesso ad alcuni sistemi di welfare. L’età fino alla quale si deve avere un lavoro se si vuole avere diritto ai buoni pasto ad esempio, è stata portata da 49 a 54 anni.

In compenso però l’amministrazione democratica ha garantito 886 miliardi di dollari di budget per gli aiuti militari all’Ucraina. Un aumento del 3,5%, obiettivo fissato dal presidente all’inizio delle trattative.