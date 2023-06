Uomo ucciso a coltellate in centro a Desio, cadavere abbandonato su un ballatoio: fermato presunto assassino

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il cadavere riverso in una pozza di sangue sul ballatoio, di fronte all’abitazione nella quale viveva insieme alla compagna. Questo lo scenario scoperto dai carabinieri a Desio, in provincia di Monza, dove un uomo è stato ucciso a coltellate in una palazzina al centro della città. L’assassino avrebbe già un volto e i militari lo avrebbero già fermato.

Uomo ucciso a coltellate a Desio

Come riporta ‘Repubblica’ e come ricostruisce ‘Il Cittadino MB’, l’episodio ha avuto luogo alle 10:20 della mattina di domenica 4 giugno a Desio, in provincia di Monza.

Un uomo di origini romene è stato ucciso a coltellate al civico 33 di via Matteotti, all’interno di una corte di una palazzina del centro storico.

Al loro arrivo i militari hanno rinvenuto il corpo privo di vita della vittima, riverso sul ballatoio di fronte alla sua abitazione, in un lago di sangue.

L’omicidio dopo una lite

Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio sarebbe stato preceduto da una lite.

L’aggressore e la vittima avrebbero iniziato a discutere violentemente. L’assassino avrebbe dunque iniziato a colpire l’uomo con calci e pugni per poi colpirlo con un coltello.

All’episodio avrebbero assistito alcuni vicini e passanti, e da loro sarebbe partita la chiamata alle forze dell’ordine.

Fermato il presunto assassino

I militari sono arrivati al civico 33 di via Matteotti in compagnia degli uomini della Scientifica, giunti sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso.

Poco dopo i carabinieri della compagnia di Desio sono riusciti a rintracciare il presunto assassino, un cittadino di origini cubane, non molto distante da piazza Conciliazione.

L’assassino – secondo ‘Repubblica’ – sarebbe un vicino della vittima.

Secondo ‘Il Cittadino MB’ i carabinieri sarebbero alla ricerca dell’arma usata per compiere il delitto. La stessa testata locale riporta che il problema della sicurezza all’interno della palazzina non è nuovo alle cronache.

Un altro episodio nel 2022 nella stessa corte

Nella notte di capodanno del 2022 lo stesso civico e al stessa palazzina erano stati teatro di un altro fatto di sangue.

Alle 3 del mattino dell’1 gennaio un 26enne era stato accoltellato da un vicino. Secondo la stampa locale l’aggressione sarebbe scattata a seguito di tensioni tra due famiglie per problemi di vicinato.

L’aggressore era stato arrestato e accusato di tentato omicidio.

A proposito di delitti tra vicini, recentemente a Civitaquana (Pescara) un uomo ha sparato contro una coppia per poi darsi alla fuga in auto, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine e ha subito riconosciuto le proprie responsabilità.