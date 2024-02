Uomo morto sbranato in Alto Adige, è caccia a un lupo o a un cane: il 73enne era scomparso da Velturno

Albert Stocker è stato trovato in gravissime condizioni in un’area verde nei pressi di Bressanone, nella Provincia autonoma di Bolzano. Il corpo dell’uomo era in ipotermia e mostrava evidenti segni di morsi, forse di un lupo o di un grosso cane. Il 73enne, che era scomparso nel nulla il giorno prima, è infine morto in ospedale.

Albert Stocker morso da un lupo o da un cane

Albert Stocker era scomparso domenica 18 febbraio. L’ultima volta era stato visto alle 17:15 presso la fermata dell’autobus Velturno/Castello di Velturno.

Quando i familiari non l’hanno visto rincasare hanno dato l’allarme. Immediate le ricerche di vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell’ordine.

Fonte foto: 123RF

Nella mattinata del 19 febbraio l’uomo è stato ritrovato in un campo da alcuni escursionisti. Alla gioia delle prime frammentarie notizie in merito al ritrovamento, è seguita l’apprensione per il suo stato di salute, sul quale ora dopo ora si andavano aggiungendo nuovi drammatici elementi.

La morte è sopraggiunta in ospedale

Secondo quanto scritto da Il Gazzettino, l’uomo sarebbe stato ritrovato in ipotermia e con profonde ferite da morso al collo, all’addome e alle braccia.

Dopo essere stato soccorso e stabilizzato sul posto, Albert Stocker è stato portato in codice rosso in ospedale. La gravità delle sue condizioni non ha purtroppo permesso ai medici di salvarlo.

L’ufficio provinciale Gestione faunistica, interpellato dall’Ansa, ha spiegato che di recente non è stata rilevata la presenza di lupi nella zona di Bressanone.

Per il momento non è possibile stabilire con certezza a quale specie appartenga l’animale che ha attaccato Stocker.

Disposto l’esame del Dna

Sarà l’indagine forense, che includerà il test del Dna sugli indumenti della vittima e sulle ferite, a chiarire la natura dell’animale che ha attaccato l’uomo.

Se dovesse trattarsi di un lupo, sarebbe il primo attacco contro un umano dalla metà del 2023: nell’estate dello scorso anno una lupa aveva più volte attaccato i bagnanti sulla spiaggia di Vasto, in Abruzzo.

Se dovesse invece trattarsi di un grosso cane selvatico, si tratterebbe dell’ennesimo attacco dopo la recente morte di un runner 39enne sbranato da tre rottweiler inferociti nei boschi di Manziana.