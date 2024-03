Uomo trovato morto in un casolare a Maniago a Pordenone: mistero sul decesso, disposta l'autopsia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un uomo è stato trovato privo di vita in un casolare abbandonato a Maniago, nei pressi della linea ferroviaria della provincia di Pordenone. La vittima, secondo quanto riferiscono i media locali, sarebbe di origine africana e la morte potrebbe risalire a diversi giorni fa.

Uomo trovato morto in un casolare

Il corpo è stato trovato abbandonato all’interno di una casa cantoniera abbandonata nei pressi di Maniago. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione.

Non sono stati trovati documenti o telefoni cellulari che possano orientare le indagini per l’identificazione. Ma secondo quanto emerso pare che l’età presunta dell’uomo possa essere compresa tra i 20 e i 40 anni.

Il ritrovamento e le ipotesi

Sul posto stanno indagando i carabinieri e la polizia locale i cui agenti hanno rinvenuto la salma durante un controllo nelle aree disabitate. Al momento non sono chiare le cause del decesso, ma non si esclude alcuna ipotesi.

Al momento pare prevalere la strada della morte accidentale, con l’uomo che potrebbe essere morto per esalazioni da monossido di carbonio.

Nel corso dell’ispezione cadaverica, da parte del medico legale Antonello Cirnelli, e’ stato riscontrato anche un trauma alla testa, che potrebbe tuttavia essere stato provocato da una caduta, forse dopo che l’uomo ha perso i sensi.

Indagini per chiarire il decesso

Sul caso è stata aperta un’indagine il cui compito sarà chiarire le casue del decesso dell’uomo. La morte, comunque, risalirebbe a circa due settimane fa.

Sarà soltanto l’autopsia a poter chiarire le cause. La casa cantoniera – in cui pare che lo straniero vivesse da tempo – è stata posta sotto sequestro fino a quando non saranno stati ultimati gli accertamenti medico legali.

Nel corso dell’esame autoptico saranno prelevate anche le impronte dentarie per cercare elementi utili a svelare le generalità dell’uomo.