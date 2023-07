Uomo colpito da un fulmine a Verona durante una vera e propria tempesta: è ricoverato in gravi condizioni

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un uomo è ricoverato in gravi condizioni a Verona dopo essere stato colpito da un fulmine venerdì 21 luglio mentre si trovava nella centralissima piazza Porta Nuova. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13, mentre sulla città era in corso una tempesta, con pioggia e vento forte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e la polizia stradale. L’uomo, in ospedale, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

La dinamica

Sembra che l’uomo, uno straniero, si fosse riparato sotto un albero, nei giardini che costeggiano i bastioni giusto di fronte al distributore di benzina di Porta Nuova.

Secondo quanto riferito da L’Arena, il fulmine avrebbe colpito sia la pianta, spezzandone la punta, sia la persona che si trovava al di sotto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Piazza Porta Nuova, nei pressi della stazione di Verona, dove un uomo è stato colpito da un fulmine

La corsa in ospedale

Le condizioni dell’uomo secondo quanto riportato da varie testate locali, sarebbero gravi.

Al momento si troverebbe ricoverato in codice rosso all’ospedale di Verona Borgo Trento.

Secondo quanto riferito dall’Ansa non risulterebbe comunque in pericolo di vita.

Il messaggio di Luca Zaia

La notizia è stata commentata anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Il pensiero va alla persona colpita da un fulmine nel centro di Verona: una tragica fatalità che ha avuto importanti conseguenze: la vittima è stata soccorsa dal Suem ed è ricoverata in gravi condizioni“.

Sul resto del maltempo nella regione, il governatore ha spiegato che “sono in contatto con le strutture della Protezione civile e dei vigili del fuoco per monitorare l’evolversi del maltempo in queste ore: temporali intensi si sono registrati in diverse zone del Veneto, con alcuni danni a livello locale, ma assolutamente lontani nei loro effetti dalle problematiche delle scorse giornate”.

E ancora: “Ho raccomandato particolare attenzione ai tecnici nel monitoraggio delle zone più delicate dal punto di vista idrogeologico Allo stato attuale non si registrano particolari criticità e l’impatto del maltempo sembra normalizzarsi”.