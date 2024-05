Filippo Mosca condannato in Romania a 8 anni e 3 mesi di carcere: madre disperata, di cos'è accusato il figlio

Filippo Mosca è stato condannato a 8 anni e 3 mesi di carcere in Romania con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Stessa sentenza, letta dai giudici in aula venerdì 17 maggio, per l’amico Luca Cammalleri, anche lui originario di Caltanissetta. Entrambi sono rinchiusi nella prigione di Porta Alba, a Costanza, in Romania, da oltre un anno. Medesima condanna per un’altra ragazza italiana, di cui non si conosce la identità.

Il caso di Filippo Mosca bloccato in Romania

Filippo Mosca e Luca Cammalleri, insieme a un’altra ragazza italiana, sono in carcere in Romania da oltre un anno, con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

In primo grado erano stati condannati a 8 anni e 3 mesi, sentenza confermata in appello.

I giudici hanno sempre respinto la richiesta di arresti domiciliari, presentata più volte dai loro avvocati.

Le parole della madre prima della sentenza

Ornella Matraxia, madre di Filippo Mosca, prima della sentenza aveva parlato di “ore di grande ansia e angoscia, ci auguriamo che presto i nostri ragazzi possano tornare comunque in Italia”.

Chi è Filippo Mosca e perché si trova in carcere in Romania

Come ricostruito da Meridionews, Filippo Mosca era andato in vacanza nel maggio 2023 in Romania, insieme alla ragazza e a una coppia di amici.

Il 29enne altri due ragazzi sono stati portati in carcere dopo il blitz della polizia nel loro albergo, per via di un pacco consegnato proprio nell’hotel in cui alloggiavano.

All’interno sarebbero state trovati dosi di ketamina, hashish, mdma.

La fidanzata di Filippo Mosca aveva raccontato le condizioni della cella in cui si è ritrovato Filippo Mosca, parlando di uno spazio di trenta metri quadrati da dividere con oltre 20 persone, a fronte di un solo bagno, ossia un buco nel pavimento “spesso intasato”, con tanto di “topi, cimici e pulci tra il cibo e sui materassi sporchi”.

Il tutto confermato dalla sua legale, che ha aggiunto all’elenco degli orrori del carcere in Romania la mancanza d’acqua calda.

Il tentativo di accoltellamento

Filippo Mosca, inoltre, era già stato trasferito in un’altra cella dopo aver subìto un tentativo di accoltellamento da una delle 24 persone con cui condivideva lo stesso spazio.

Il paragone con Ilaria Salis

Alla vigilia della sentenza d’appello la madre di Filippo Mosca aveva tirato in ballo la vicenda relativa a Ilaria Salis, accusando sostanzialmente la politica.

Ai microfoni di Newzgen ha dichiarato:

“Ho scritto al presidente Mattarella, senza ottenere risposta, mentre l’atteggiamento del ministro Tajani, che ha allargato le braccia dicendo di non poter fare nulla, non mi è sembrato propositivo. La risposta del mondo politico è sempre stata che di cittadini italiani detenuti all’estero ce ne sono 2.400, ma il mio pensiero è che sia dovere del nostro Paese dare assistenza e supporto a tutti e 2400 i casi, verificando quali siano le condizioni di detenzione e se vi siano stati giusti processi: e in caso contrario, come accaduto a Filippo, battere maggiormente i pugni sul tavolo con gli omologhi degli altri Paesi, battendosi per i propri cittadini. Io non mi aspetto che le cose cambino proprio perché mi sono sentito tanto abbandonata dalle istituzioni”.

Sul caso Salis:

“La notizia degli arresti domiciliari a Ilaria Salis mi rende molto felice, so cosa sia costato al padre in termini di energia e di sofferenza, per non parlare di ciò che ha vissuto la stessa Ilaria. Con questa formula ora sarà più facile trasferirla in Italia. Noi abbiamo fatto la stessa richiesta (per gli arresti domiciliari, ndr) fin dall’inizio per Filippo, inoltrandola ogni due mesi, ma ricevendo sempre un rigetto. Purtroppo le due fasi processuali sono molto diverse tra loro: noi siamo all’ultima tappa di giudizio (la famiglia ha già annunciato che, in caso di condanna, si rivolgerà alla Corte Europea, ndr) quindi il caso di Ilaria non credo possa influire né in positivo né in negativo nel giudizio su Filippo. Certo, ci dispiace non aver avuto la stessa opportunità di Ilaria: chiaramente c’è stata tutta un’area politica che si è battuta per lei, con risorse diverse, una platea enorme, molto più grande rispetto al caso di Filippo Mosca. Sicuramente la politica ha inciso tantissimo aggiungendosi alle battaglie del padre, con un sostegno che avrei voluto anche io, sebbene il caso di mio figlio non sia assolutamente politico”.