Piatti di plastica Rey ritirati dai supermercati, rischi per la salute: il richiamo disposto dal Ministero

Piatti ritirati dai supermercati. Una serie di prodotti di plastica di marca Rey sono stati ritirati dai supermercati per ordine del Ministero a causa di rischi connessi alla salute per il mancato rispetto di una norma comunitaria.

I motivi del richiamo dei piatti di plastica Ray

Il Ministero della Salute ha comunicato di aver richiamato dai supermercati di tutta Italia una serie di piatti di plastica di diverso tipo e dimensione della marca Rey Natura a causa di un rischio sanitario che il loro utilizzo potrebbe comportare.

Nel comunicato del dicastero la motivazione del richiamo è indicata come “Tasso di migrazione globale superiore ai limiti consentiti”, con una violazione del regolamento CE 1935 del 2004 all’articolo 3 lettera b.

Fonte foto: Ansa Una confezione tra quelle sottoposte a richiamo

Questa norma stabilisce che tutti i prodotti che per il loro utilizzo devono andare a contatto con alimenti, come i piatti, non devono rilasciare sul cibo stesso più di una frazione molto piccola delle sostanze di cui sono composti, in modo che non possano danneggiare il consumatore.

Quali prodotti sono stati ritirati dal Ministero della Salute

Anche se tutti i prodotti richiamati dal Ministero della Salute sono piatti, ci sono grosse differenze tra le varie confezioni che i supermercati dovranno ritirare il prima possibile dagli scaffali.

Ad essere richiamati infatti sono state le confezioni da 20 di piatti fondi, di piatti piani e di piattini da dessert, oltre che a quelle di piatti T500 sia fondi che piani. Non è presente un lotto di produzione, come di solito accade nel caso dei prodotti alimentari.

Di conseguenza in caso di acquisto di questo tipo di prodotti, in via precauzionale, il consumatore dovrebbe evitare l’utilizzo e, in caso la confezione sia integra, riportarla all’esercente che l’ha venduta.

Si tratta del secondo ritiro per Rey nel 2024

Non si tratta del primo ritiro a coinvolgere Rey Natura nel 2024. Anche a gennaio il Ministero della Salute aveva fatto ritirare alcune confezioni di piatti di plastica di questa marca, sempre a causa dell’eccessivo tasso di migrazione.

I piatti in questione, esattamente come quelli ritirati il 17 maggio, sono stati prodotti in Albania, in uno stabilimnento sito nella città di Durazzo, con codice identificativo L71325502Q.