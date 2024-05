Incidente a Qualiano per Gaetano Di Vaio produttore della serie Gomorra: è in codice rosso, rischia la vita

Gaetano Di Vaio, noto produttore della serie tv Gomorra, è stato vittima di un incidente stradale a Qualiano, nel napoletano.

Grave incidente per il produttore di Gomorra

Il regista e produttore cinematografico napoletano Gaetano di Vaio è rimasto coinvolto in un sinistro la notte tra il 15 e il 16 maggio a Qualiano, in via Santa Maria a Cubito.

L’uomo avrebbe perso il controllo del suo scooter e si troverebbe ricoverato in gravi condizioni, in pericolo di vita.

Il 56enne regista ricoverato in pericolo di vita

Il 56enne Gaetano di Vaio, come riporta l’agenzia LaPresse, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Qualiano intervenuti sul posto, era a bordo del suo scooter in via Santa Maria a Cubito quando ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra, per causa ancora in fase di accertamento.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, è ricoverato in prognosi riservata.

Chi è Gaetano Di Vaio

Nato nel quartiere Piscinola, periferia nord della città di Napoli, Gaetano Di Vaio da giovane è stato arrestato per possesso di stupefacenti e ha trascorso diversi anni nel carcere di Poggioreale dopo i quali è diventato operatore culturale.

Successivamente, nel 2004, ha intrapreso la strada di produttore cinematografico, fondando l’Associazione Culturale “Figli del Bronx” divenuta in seguito anche Società di Produzione Cinematografica.

Ha prodotto il lungometraggio Sotto la stessa luna (2005) di Carlo Luglio, che ha partecipato al concorso ufficiale del 59° Festival Internazionale del Cinema di Locarno.

Sempre attento ai temi del degrado e del riscatto delle periferie urbane, Di Vaio è tra i produttori di film come Napoli Napoli Napoli di Abel Ferrara, presentato in Selezione Ufficiale Fuori Concorso alla 66° Mostra di Arte Cinematografica di Venezia.

Nel 2010 ha presentato al Festival del Cinema di Venezia il corto Vomero Travel, coprodotto insieme a Indigo Film e presentato alla Mostra nella sezione “Giornate degli autori”, e il documentario Il loro Natale, presentato nella sezione “Controcampo Italiano”.

È noto per essere il produttore della serie Gomorra, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, nella quale è comparso anche come attore.