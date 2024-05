Morto il giornalista Rai Franco Di Mare che aveva svelato di essere affetto da mesotelioma: aveva 68 anni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Franco Di Mare è morto all’età di 68 anni. Ad annunciare la morte del giornalista Rai, che poche settimane fa aveva svelato di essere affetto da un tumore, è stata la famiglia.

L’annuncio della famiglia di Franco Di Mare

L’annuncio della morte di Franco Di Mare è arrivato tramite una nota della famiglia che ha fatto sapere che il giornalista si è spento a Roma.

“Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie” si legge nel messaggio diramato.

Anche il fratello Gino Di Mare, sui social, ha salutato il 68enne: “Ciao Frà, con te va via un pezzo di me”.

Il comunicato della Rai

Appresa la notizia, la Rai ha emesso un comunicato in cui ha definito la scomparsa “motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo”.

“Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell’esperienza del programma di inchiesta “Frontiere” da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell’amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell’Azienda tutta” si legge nella nota di cordoglio della tv di Stato.

Fonte foto: ANSA Franco Di Mare

La carriera di Di Mare

Dal 1991 in Rai nella redazione Esteri, nel 1995 Di Mare è diventato inviato speciale occupandosi della Guerra dei Balcani.

Nel 2002 è passato al TG1, seguendo buona parte dei conflitti degli ultimi venti anni. Autore di servizi e documentari sulla criminalità organizzata nazionale e internazionale, è stato conduttore di diversi programmi in Rai.

Dal 2005 ha condotto le finestre del TG1 all’interno di Uno Mattina sempre su Rai1 (tre spazi con news e approfondimenti), attività che ricopre anche per la stagione 2010-2011. Nel 2019 è diventato vicedirettore di Rai1, con delega ad approfondimenti ed inchieste. Dal gennaio 2020 è direttore generale dei programmi del giorno della Rai e a maggio dello stesso anno ha assunto la direzione di Rai3.

La malattia di Di Mare

L’ex direttore di Rai3 ed ex conduttore di svariati programmi della tv di Stato, aveva annunciato di essere affetto da tumore incurabile nel corso di Che Tempo Che Fa, sul Nove, a fine aprile.

Di Mare aveva svelato di stare combattendo contro un mesotelioma aggressivo, sottolineando che l’origine del tumore poteva essere rintracciata nella sua esperienza professionale nelle zone di guerra.

Ma a fare discutere era stata la totale assenza della Rai, come aveva accusato Di Mare nel corso della puntata in onda sul Nove: “Quando mi sono ammalato ho chiesto di avere lo stato di servizio, con l’elenco delle missioni, per supportare la diagnosi. Ho mandato almeno 10 mail, dall’ad al capo del personale. Nessuna risposta”.