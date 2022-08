Uomo armato di coltello fa irruzione in un asilo in Cina: tre morti e numerosi feriti, è caccia all'uomo

È drammatico il bilancio di morti e feriti in un asilo in Cina, sotto attacco da parte di un uomo armato di coltello. La polizia cinese è sulle sue tracce: la vicenda ha scosso il Paese, teatro negli ultimi anni di numerosi casi di questo tipo.

Accoltellamento in un asilo in Cina

Stando a quanto riporta l’agenzia Reuters, tutto è accaduto in un asilo nella provincia di Jiangxi, nel sud-est della Cina, a circa 350 km dalla più famosa Wuhan.

Qui, un uomo armato di coltello avrebbe fatto irruzione nella scuola materna e provocato il panico. Non sono stati finora divulgati molti dettagli su come sia avvenuto, ma il bilancio è gravissimo.

Sarebbero infatti almeno 3 i morti confermati e 6 le persone ferite: non è stato reso noto se tra queste ci siano anche i bambini dell’asilo.

La descrizione dell’assassino

L’unico altro dettaglio fornito al momento arriva da un comunicato della polizia diffuso pubblicamente tramite Weibo, la piattaforma social cinese.

L’uomo che ha attaccato l’asilo privato nella contea di Anfu, poche decine di chilometri dalla città-prefettura di Ji’an, a quanto pare sarebbe un “gangster“.

Inoltre, è stato riferito che indossasse un berretto e una maschera. Dopo l’attacco e gli omicidi si è dato alla fuga e ora la polizia è sulle sue tracce.

Gli altri casi simili in Cina

Come ricordato in queste ore dalle fonti estere, episodi di questo tipo non sono così rari: la Cina ha una politica rigidissima sul possesso di armi da fuoco, ma negli ultimi anni si sono registrati numerosi accoltellamenti di massa.

L’ultimo risale allo scorso aprile, quando un uomo armato di coltello è entrato anche in quel caso in un asilo, ucciso 2 bambini e ferito altre 16 persone. A giugno, invece, 4 persone sono state accoltellate in un ospedale di Shangai.

Anche in Italia si sono registrati terribili casi di cronaca, tra maltrattamenti da parte di maestre e una bambina marchiata sulla natica con la scritta “vergogna”.