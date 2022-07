Bimbo di 2 anni muore all'asilo nido: indagini in corso per il decesso misterioso, disposta l'autopsia

Tragedia all’asilo nido. Un bimbo di appena 2 anni è morto all’improvviso, per cause ancora ignote. Sono in corso le indagini ed è stata disposta l’autopsia per capire i motivi del decesso, al momento misterioso. Non si esclude nessuna pista, la piccola vittima potrebbe essere morta anche per cause naturali.

Cosa è successo

Un bambino di 2 anni è morto nell’asilo nido ‘Little Gems Childcare and Early Learning Center‘ a Maryborough, nella regione della Fraser Coast del Queensland, in Australia.

Il piccolo, ormai privo di sensi, è stato trovato dai responsabili della struttura, che hanno immediatamente chiamato l’ambulanza.

Le cause del decesso

Il decesso improvviso sembrerebbe essere avvenuto per cause naturali, anche se ancora non c’è nulla di certo.

Stando alle prime indiscrezioni, comunque, pare che la morte non sia sospetta.

Dalle indagini, infatti, sembra che non ci sia stata nessuna mancanza o responsabilità da parte del personale dell’asilo.

Disposta l’autposia

Per stabilire con certezza le cause della morte, comunque, è stata disposta l’autopsia.

La scuola, subito dopo il decesso del piccolo, ha fatto tornare a casa tutti gli altri bambini.

In attesa dell’esito delle indagini, infatti, il ‘Little Gems Childcare and Early Learning Center’ di Maryborough ha chiuso temporaneamente.

Sotto shock i genitori dei compagni della giovane vittima.