Uomo accoltellato nella villa comunale di Frosinone: è stato lasciato agonizzante a terra

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato ripetutamente su più parti del corpo a Frosinone nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 luglio 2023.

L’allarme lanciato da un passante

L’allarme è stato lanciato da un passante, attorno alle 2 di notte: stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, il passante stava percorrendo i vialetti della villa comunale di Frosinone, quando ha notato un uomo accoltellato agonizzante a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno immediatamente portato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Fabrizio Spaziani.

Chi è la vittima e come sta

L’uomo accoltellato è un trentenne. All’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone è stato sottoposto a un intervento chirurgico per suturare le ferite, alcune di queste sono state giudicate molto gravi.

Le condizioni del paziente sono definite serie e la sua prognosi è riservata.

Maggiori dettagli

Stando ad alcune informazioni riportate dall’agenzia ‘AGI’, sembrerebbe che l’uomo ferito nella notte tra domenica e lunedì nella villa comunale di Frosinone non abbia precedenti penali. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della squadra mobile della questura di Frosinone.

Secondo quanto riferito da ‘Rainews’, l’uomo accoltellato sarebbe un 35enne originario di Frosinone, con un passato di tossicodipendenza.

L’altro accoltellamento a Roma

Il fatto di sangue verificatosi a Frosinone nella notte tra domenica e lunedì richiama quanto avvenuto nella serata del 1° luglio a Valle Muricana, alla periferia nord di Roma.

In quell’occasione un 39enne, che si trovava a passeggio assieme alla sua compagna, è stato ferito all’addome da un uomo di 37 anni, che è stato poi rintracciato dalla polizia in una via limitrofa al luogo dell’aggressione e fermato con l’accusa di tentato omicidio.