Un morto e due feriti in un grave incidente ad Imperia: scontro fra due vetture, caos traffico sulla statale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un incidente sulla strada statale 28 a Imperia ha provocato un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità di un centro commerciale, nel tardo pomeriggio di giovedì 8 febbraio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, ambulanze e forze dell’ordine. Ad avere la peggio il conducente di una delle due vetture, che è deceduto, mentre i due occupanti dell’altra auto sono rimasti feriti. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, mentre le autorità indagano sulla dinamica dello scontro.

Incidente ad Imperia, un morto

Una vittima e due feriti, uno in condizioni critiche. È il bilancio del tragico incidente, avvenuto sulla SS28 in via Nazionale ad Imperia, all’altezza del centro commerciale Sasa.

In base alla ricostruzione del sinistro, due auto sarebbero state coinvolte in uno scontro frontale, che non ha lasciato scampo al conducente di una delle due vetture, una Fiat Panda. Al momento, l’ipotesi più probabile è che la vittima, R.C., un uomo di 56 anni, possa aver subito un malore, che gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente è avvenuto in via Nazionale ad Imperia

Allo stato attuale non è stato chiarito se il 56enne sia morto sul colpo, in seguito allo scontro, oppure per via del presunto malore.

Due i feriti, uno è grave

Ferite anche le due persone che viaggiavano sull’altra auto, una Dacia: si tratta di un uomo e una donna. Ad essere in condizioni più gravi il primo, in ospedale in codice rosso per un trauma toracico, causato dall’uscita dell’airbag. Necessario l’intervento dll’elisoccorso Grifo per il trasporto presso la struttura Santa Corona di Pietra Ligure.

La donna, invece, è rimasta contusa ed è stata trasportata in ospedale in Imperia: le sue condizioni sono state valutate con un codice giallo.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con l’automedica e due ambulanze da Imperia e Pontedassio, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno consentito agli operatori di soccorrere le persone coinvolte nell’incidente, utilizzando cesoie e divaricatore.

Nel frattempo è stato necessario chiudere il tratto di strada statale, con la conseguente congestione del traffico, bloccato in tutti e due i sensi di marcia. La Polizia Locale ha previsto tempi lunghi per la riapertura, motivo per il quale è stato consigliato agli automobilisti di transitare da Sant’Agata o da Diano Calderina per raggiungere l’entroterra.