Ultime notizie su Bruno Vespa positivo al Covid: anche Porta a Porta condotto da casa, le condizioni di salute

Bruno Vespa è risultato positivo al Covid ed è stato costretto a condurre da casa Porta a Porta. Il conduttore, le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti, ha tranquillizzato tutti, ma dovrà stare lontano dagli studi Rai per qualche giorno.

Bruno Vespa positivo al Covid

Ad annunciare la positività al Covid è stato lo stesso conduttore, volto storico della Rai, che nel corso della puntata di Cinque Minuti si è mostrato in collegamento da casa. Impeccabile come sempre, vestito in giacca e cravatta blu, Vespa ha svelato i motivi dell’assenza dagli studi della tv di Stato.

“Vi chiedo scusa, ma dopo tre anni e mezzo di attesa oggi il Covid è venuto a trovarmi. Devo stare lontano da voi” le parole di Vespa.

Come sta Bruno Vespa

Il conduttore è apparso comunque in forma, smorzando subito eventuali preoccupazioni dei telespettatori sul suo stato di salute.

Lo stesso Vespa, infatti, ha tenuto a precisare che il Covid contratto è arrivato in “forma leggera” e che dunque le condizioni di salute sarebbero comunque buone. Nel corso della puntata, però, il virus si è fatto sentire col conduttore che ha avuto qualche incertezza nella voce, ma nulla di più.

La conduzione da casa

Anche se l’isolamento per i positivi è ormai stato cancellato, Bruno Vespa ha comunque deciso di rimanere a casa per il bene del suo programma e di tutti gli uomini e le donne che lavorano per la buona riuscita dei suoi format.

Per questo il conduttore ha annunciato di dover “stare lontano”, con la conduzione che avverrà da casa, ma col solito impegno e la dedizione di sempre. Oltre a Cinque Minuti, anche Porta a Porta delle 23.45 è stato condotto a distanza e senza alcun problema da parte del 79enne abruzzese.

Le parole di Vespa su Covid e vaccini

Da sempre attento nell’informazione data ai suoi telespettatori, Bruno Vespa in passato aveva reso noto di essersi vaccinato contro il virus.

Nel 2021, in un’intervista rilasciata a Storie Italiane, il conduttore aquilano aveva sottolineato di aver ricevuto la doppia dose del farmaco con l’obiettivo di proteggersi al meglio dal virus. Vaccini che, di certo, lo hanno aiutato fino a oggi a evitare il Covid che gli ha però fatto visita, come dice lui dopo “tre anni e mezzo di attesa”, in forma “leggera” anche grazie alla protezione del farmaco.