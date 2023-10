Per Matteo Bassetti il Long Raffreddore è quasi peggio del Covid di oggi e cita lo studio che li confronta

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Avvertimento di Bassetti. Il virologo mette in guardia contro i rischi a lungo termine di altri virus respiratori oltre al Covid, citando il raffreddore che sta circolando in queste settimane nel nostro Paese contagiando molte persone.

L’allarme di Bassetti

Il virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, mette in guardia contro gli effetti del raffreddore che sta contagiando molte persone in Italia in queste settimane.

Secondo il medico, i suoi effetti sarebbero paragonabili, se non peggiori, a quelli delle varianti del Covid-19 che circolano in questo periodo, molto contagiose ma molto meno aggressive di quelle che hanno causato la pandemia.

“Il raffreddore che sta mettendo Ko in questi giorni molti italiani è quasi peggio del Covid dei giorni nostri. Ed è anche ‘long’. Bentornati nella normalità dei virus” ha dichiarato in un post su Facebook Bassetti

Cos’è il “Long Raffreddore”

Diversi studi hanno dimostrato che il Covid-19 non è soltanto una malattia acuta, ma che può avere conseguenze di lungo periodo e strascichi che possono protrarsi anche a più di 4 settimane dall’infezione.

Allo stesso modo altri virus stagionali, come il rinovirus responsabile del raffreddore, possono avere strascichi di lungo periodo sui pazienti che contraggono. Una caratteristica scoperta anche grazie alle ricerche compiute sul Coronavirus.

Il “Long Raffreddore” si manifesta con diversi sintomi quali tosse, mal di stomaco e diarrea che possono persistere per settimane dopo l’avvenuto contagio e la guarigione dai sintomi più acuti della malattia.

Lo studio che compara i virus

Matteo Bassetti ha allegato al proprio post di avviso sul raffreddore stagionale anche uno studio a cura tra gli altri della ricercatrice Giulia Vivaldi, che compara gli effetti a lungo termine di vari virus respiratori, tra cui il Sars-cov-2, che causa il Covid-19.

Proprio questo studio ha verificato che i sintomi oltre le 4 settimane dal contagio non siano soltanto una caratteristica del Coronavirus, ma anche di altri virus che causano malattie respiratorie come l’influenza o il raffreddore.

A variare è l’entità dei sintomi: chi era stato malato di Covid-19 tra le persone che hanno preso parte allo studio ha riscontrato una maggiore incidenza di problemi all’olfatto e al gusto, perdita di capelli, problemi di memoria e aumento della frequenza del battito cardiaco.