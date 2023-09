Bruno Vespa contro Fabio Fazio dopo l'addio alla Rai: "Maestro di contratti". Poi la frase su Lucia Annunziata

Fabio Fazio sarebbe un “maestro dei contratti”. È quanto detto da Bruno Vespa durante la conferenza stampa di presentazione della 29esima edizione di Porta a Porta (e la seconda di Cinque Minuti), tornando sul tema delle “epurazioni” avvenute in Rai in seguito all’insediamento del nuovo CdA.

Le dichiarazioni di Bruno Vespa

Si è tenuta nella giornata di oggi – lunedì 11 settembre – nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di presentazione della 29esima edizione di Porta a Porta e della seconda edizione di Cinque Minuti, programmi condotti da Bruno Vespa.

Una conferenza non priva di frecciate ad altri conduttori e di polemiche, come quella inerente i costi e i guadagni della storica trasmissione condotta dal 79enne giornalista e presentatore Aquilano.

Fonte foto: ANSA Fabio Fazio e Lucia Annunziata durante una puntata di “Che Tempo che Fa” del 2013

“Con ‘Porta a Porta’, noi portiamo alla Rai oltre il doppio rispetto a quanto costiamo” ha detto Vespa, invitando poi i giornalisti poco convinti delle sue parole ad avviare un’inchiesta su costi e guadagni della sua trasmissione così come di altre, perché “un conto sono le fantasie e un conto sono i dati reali”.

Le parole di Vespa su Fabio Fazio

E proprio il discorso sulle spese della Rai è sembrato, ad alcuni presenti, un riferimento neanche tanto velato alle polemiche che hanno seguito i saluti di Fabio Fazio e di Lucia Annunciata, che per decenni hanno lavorato a viale Mazzini, licenziandosi poi con l’insediamento del nuovo Governo e del nuovo CdA.

Qualcuno aveva pensato a delle “epurazioni” da parte di un direttivo non più in linea con le opinioni delle due storiche figure Rai, ma Vespa rigetta questa lettura: “Io stavo per fare il contratto nuovo con Fuortes (amministratore delegato della Rai dal luglio 2021 al maggio 2023, ndr). A marzo Fuortes mi ha detto ‘io vado via, e non firmo niente di quello che avverrà dopo di me’, quindi vale nel suo piccolo con Vespa, vale nel suo grande per Fazio”.

“Quindi Fazio è andato via liberamente – continua Vespa – dopo aver fatto un ottimo programma, perché è andato a una situazione contrattuale più conveniente, punto e basta. In questo, siccome lui è bravissimo, se non costa troppo consiglio a tutti di chiedergli quanto vuole per prendere lezioni di contratto”.

L’augurio per Lucia Annunziata

Discorso simile anche per Lucia Annunziata, che aveva presentato le sue dimissioni dopo aver criticato le nuove nomine Rai e l’operato del governo Meloni: “Se n’è andata pur avendo un altro anno in piedi. È andata via liberamente, io pensavo che sarebbe entrata in politica, lei ha detto di aver rifiutato e le auguro tutto il meglio. Epurazioni quindi non mi pare ci siano state” ha concluso Vespa.

E a proposito di impegni rifiutati, Bruno Vespa ha detto che per “due volte mi è stata offerta la presidenza della Rai e due volte ho rifiutato. […] Ho ringraziato, ma ho detto che faccio un altro mestiere. È il giornalismo la cosa che faccio meno peggio. Da amministratore delegato durerei tra i 7 e i 10 giorni, non lo so fare”.

Questa settimana ripartiranno i programmi condotti da Bruno Vespa su Rai 1: Cinque Minuti andrà in onda dal lunedì al venerdì, subito dopo il Tg, mentre Porta a Porta, come di consueto, occuperà le seconde serate del martedì, mercoledì e giovedì.