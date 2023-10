Uccide il padre a coltellate dopo lite a Nembro nel Bergamasco, ferita gravemente la madre: arrestato 35enne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un 35enne ha ucciso a coltellate il padre e ferito gravemente la madre che si sarebbe intromessa per difendere il marito. L’omicidio è avvenuto a Nembro, comune del Bergamasco, nella sera di sabato 28 ottobre, al culmine di una violenta lite familiare.

La vicenda

L’omicidio si è verificato tra le mura di una casa di via Rossini a Nembro, nella frazione di Viana, intorno all’ora di cena di sabato 28 ottobre. Ad avvertire i carabinieri sarebbero stati i vicini allarmati dalle urla che provenivano dall’abitazione.

Dalle prime informazioni l’omicidio sarebbe stato commesso al culmine di una lite familiare tra i genitori e figlio. Secondo le ricostruzioni condotte dai carabinieri, nel mezzo della discussione il 35enne avrebbe a un certo punto impugnato il coltello e si sarebbe scagliato contro il padre 72enne, sferrando numerose coltellate fino a ucciderlo.

I soccorsi

La madre di 66 anni avrebbe cercato di mettersi in mezzo per proteggere il marito, subendo diverse ferite da taglio. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 che ha trasportato la donna in ambulanza in ospedale, dove è stata ricoverata in codice rosso: sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Inutili i tentativi d rianimare il padre da parte dei soccorritori: l’uomo è morto a causa delle gravi conseguenze riportare nell’accoltellamento.

L’arresto

Ricevuta la segnalazione al 112 sono intervenuti sul posto i carabinieri che hanno arrestato il 35enne. Adesso sarebbe in ospedale sotto controllo medico e piantonato dai militari dell’Arma. Gli investigatori sono al lavoro nelle indagini per ricostruire il delitto e hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato per uccidere il 72enne.

Secondo quanto ricostruito dall”Eco di Bergamo’, l’uomo soffrirebbe da tempo di problemi psichici, per i quali sarebbe stato in cura, e avrebbe aggredito i genitori già in passato.

