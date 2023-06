Turista piemontese muore investito da un taxi a Finale Ligure mentre attraversava le strisce pedonali

Un tragico incidente è avvenuto a Finale Ligure, dove un anziano turista che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stato investito da un taxi, ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sotto shock il conducente del taxi, che ha avuto anche un lieve malore.

L’incidente a Finale Ligure

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 18 giugno, sull’Aurelia, all’altezza di via Torino, a Finale Ligure, comune della provincia di Savona, in Liguria.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, un uomo di 87 anni era intento ad attraversare le strisce pedonali quando è stato improvvisamente travolto da un taxi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Finale Ligure, il comune in provincia di Savona dov’è stato investito da un taxi un turista piemontese di 87 anni

L’urto ha sbalzato via l’anziano, un signore di origine piemontese che era solito passare le vacanze nel comune ligure.

L’arrivo dei soccorsi

In poco tempo sono accorsi sul luogo dell’incidente gli operatori della pubblica assistenza e un’automedica del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’anzianoall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’ambulanza della Croce Bianca di Finalmarina.

Purtroppo però, i medici del nosocomio ligure non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo, e ne hanno dichiarato il decesso. La vittima, che pare abbia sfondato il parabrezza, è deceduto a causa di due traumi, cranico e addominale.

Sotto shock l’autista del taxi, cha pare abbia anche avvertito un lieve malore, in seguito al quale sembrerebbe sia stato rianimato da un passante.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso. Al momento non sono chiare le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità del guidatore del taxi, che pare abbia perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire.

Gli investigatori della polizia locale hanno poi sequestrato l’auto, il telefonino del tassista e le immagini delle telecamere della zona. Interrogate anche alcune delle persone presenti al momento del tragico investimento.

L’incidente ha avuto anche pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona, con il traffico bloccato in entrambe le direzioni sull’Aurelia e lunghe code di auto. Molti automobilisti hanno cercato di evitare l’ingorgo utilizzando le strade interne, creando ulteriori disagi.