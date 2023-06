Auto travolge bici a Bevagna: morta cicloturista francese di 70 anni, indagine sulla dinamica dell'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una donna di 70 anni ha perso la vita a Bevagna, in provincia di Perugia, dopo essere caduta dalla bici in un grave incidente avuto con un’auto. La donna, una turista francese che si trovava in sella alla bicicletta in una sessione di cicloturismo, è morta sul colpo e sul posto sono giunte le forze dell’ordine per cercare di chiarire la dinamica del sinistro.

Morta cicloturista francese

Secondo quanto si apprende dai media locali, l’incidente si è verificato nella mattina di sabato 17 giugno 2023. Lungo viale Properzio, stando alle prime informazioni, la bici della donna è entrata in contatto con un’auto.

L’incidente, segnalato attorno alle 10.30, è stato fatale per la donna. La 70enne, secondo quanto emerge, sarebbe caduta rovinosamente a terra battendo con violenza la testa. Nonostante l’immediato soccorso ricevuto, con i sanitari giunti sul posto in pochi minuti, per lei non c’era più nulla da fare.

Chi guidava l’auto

Choc e dolore nel gruppo di turisti francesi che hanno assistito all’incidente. Purtroppo per la 70enne sono risultate fatali le ferite riportate nell’incidente con l’auto che, stando alle prime informazioni raccolte, era un fuoristrada.

L’auto, una jeep di grosse dimensioni, è entrata in contatto con la cicloturista forse per caso. Alla guida c’era un turista italiano che si trova in zona insieme alla famiglia. L’uomo è stato fermato e sentito dalle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Indagini sull’incidente

Al momento si sa poco o nulla della dinamica dell’incidente che è costato la vita alla 70enne francese. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Sezione Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Foligno che hanno avviato tutti i rilievi del caso per cercare di chiarire l’esatta dinamica.

Stando alle prime informazioni sembra che l’auto e la bici siano entrate in contatto fortuitamente e che la donna sia caduta impattando violentemente contro l’asfalto. A quel punto le ferite riportate le sarebbero state fatali.

Sul sinistro sta indagando la polizia locale coordinata dal comandante Ermelindo Bartoli.