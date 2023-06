Frontale tra un furgone e un camion fra Cisterna e Latina: morto 62enne nell'incidente, ferite due persone

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un tragico frontale tra un furgone e un camion avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 giugno 2023 tra Cisterna e Latina. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente che ha registrato anche due feriti.

Frontale tra furgone e camion

Il drammatico incidente, secondo quanto riferito dalle testate locali, è avvenuto poco dopo le 14.30 in via Nettuno, al confine del territorio pontino tra Latina e Cisterna, Qui, secondo quanto riferito, un furgone e un camion si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un 62enne, che non ha avuto scampo nel sinistro. Il suo mezzo, infatti, si è accartocciato nella parte anteriore diventando di fatto un groviglio di lamiere che non gli hanno lasciato vie di fuga.

Sul posto sono intervenute immediatamente polizia e soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari per il 62enne non c’era già più nulla da fare.

Feriti nello scontro

Oltre al 62enne morto, altre due persone sono rimaste coinvolte nell’incidente. Si tratta di un uomo di 56 anni e di una donna di 42. Stando a quanto riferito, sembra che uno fosse alla guida del camion, mentre l’altra di una vettura colpita in un secondo momento.

I due feriti sono stati condotti in ospedale, ma non sono state ancora rese note le loro condizioni di salute.

Dinamica al vaglio

Non è però ancora chiaro cosa sia realmente successo in via Nettuno nel pomeriggio di venerdì 16 giugno 2023. Stando alle prime testimonianze, pare che il mezzo condotto dal 62enne sia stato visto sbandare più di una volta prima del violento scontro.

Non è escluso che il conducente possa aver accusato un malore, ma su questo particolare dovranno essere svolti ulteriori accertamenti per una eventuale conferma.

Sul posto, oltre i soccorsi, sono giunto anche gli uomini della polizia stradale ai quali è stato affidato il compito di eseguire tutti i rilievi del caso per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente. Il sinistro, come spesso accade, ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico che è andato in tilt. per permettere i soccorsi e tutti i rilievi in sicurezza.