Trovato morto Giulio Sangermano scomparso da Fiumicino: aveva 52 anni, il cadavere era vicino a un agriturismo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche di Giulio Sangermano, il 52enne che risultava scomparso da Fiumicino da venerdì 17 marzo. A sei giorni di distanza il cadavere dell’uomo è stato ritrovato in una zona poco distante dal luogo in cui aveva lasciato l’auto.

Trovato morto Giulio Sangermano

La tragica scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 marzo, nell’area di un cantiere edile sulla via Portuense, nel comune di Fiumicino (Roma). Come riporta Roma Today, a ritrovare il corpo dell’uomo e a lanciare l’allarme è stato un operaio, ora sotto choc.

Si tratta di un punto non lontano da dove era stata rivenuta la sua auto poche ore dopo la denuncia di scomparsa, nei pressi di un agriturismo sulla via Portuense.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Era scomparso a Fiumicino il 17 marzo

Di Giulio Sangermano non si avevano notizie da venerdì 17 marzo, quando come ogni mattina era uscito di casa per andare al lavoro, ma non era più rientrato. Il 52enne, residente a Fiumicino, sarebbe dovuto andare in un parcheggio sulla via Portuense per prendere il furgone della ditta per cui lavora, che si occupa di distributori automatici.

In quel parcheggio però non è mai arrivato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è fermato in un bar per prendere un caffè, poi di lui si sono perse le tracce.

Non avendo sue notizie e non riuscendosi a mettere in contatto con lui, i familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine per denunciarne la scomparsa e hanno lanciato un appello tramite la trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai 3.

I carabinieri hanno avviato le indagini e dopo poche ore hanno trovato l’auto dell’uomo, con all’interno il suo telefono cellulare. Dopo sei giorni di ricerche il tragico epilogo.

Le indagini

Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiumicino e del nucleo radiomobile di Ostia assieme al medico legale. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo e come sia morto Sangiuliano.

Stando ad un primo esame sul corpo, non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza. Al momento non viene esclusa nessuna pista, ma l’ipotesi più probabile è che il 52enne sia morto per cause naturali.

La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha deciso di effettuare l’autopsia per accertare le cause del decesso.