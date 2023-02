Treviso, 17enne accoltellato a scuola davanti alla macchinetta del caffè: fermato 16enne

Una lite tra studenti per il resto della macchinetta del caffè finisce con un accoltellamento. All’istituto professionale Turazza di Treviso, un alunno di 17 anni è stato colpito con una lama da un compagno di scuola. L’episodio riportato da il Gazzettino sarebbe avvenuto intorno alle 11 di ieri, al cambio dell’ora. Il ragazzino è stato ferito in maniera non grave.

La lite e l’accoltellamento

Secondo quanto riportato, la lite sarebbe nata tra i due per accaparrarsi i pochi spiccioli di resto della macchinetta del caffè. All’improvviso il 16enne ha estratto il coltello e ha colpito il compagno di scuola.

Il 17enne è stato soccorso dal personale medico del Suem e non avrebbe riportato gravi conseguenze. L’altro minorenne è stato invece fermato dagli agenti di polizia e portato in Questura. Adesso è indagato a piede libero per lesioni aggravate.

Gli ultimi precedenti

Quello avvenuto ieri dentro l’istituto professionale a Treviso è l’ennesimo episodio di violenza tra minorenni accaduto nelle ultime settimane nella provincia veneta.

Secondo quanto riferito da TrevisoToday, il 13 febbraio scorso un altro 17enne è stato accoltellato in una rissa tra ragazzi al parco Predè di Sernaglia della Battaglia, comune del Trevigiano, nella notte tra sabato e domenica.

Il minorenne, rimasto leggermente ferito dall’arma da taglio, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale di Conegliano. La coltellata non ha provocato danni gravi.

Al parco sono intervenuti, oltre al personale medico, anche alcune pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna, ma una volta arrivati sul posto i partecipanti della rissa si erano già dileguati.

Ancora un 17enne è stato accoltellato sempre nel Trevigiano il 30 gennaio scorso in un’altra rissa tra adolescenti, nel centro del comune di Montebelluna.