Treno deragliato in Ohio carico di rifiuti tossici, Erin Brockovich sta con gli abitanti di East Palestine

Venerdì 3 febbraio un treno carico di rifiuti tossici è deragliato nei pressi di East Palestine, un piccolo comune che si trova in Ohio, nel nord-est degli Stati Uniti. Le autorità hanno cercato di rassicurare la popolazione, ma nel frattempo si stanno verificando strane morie di pesci. Oggi è scesa in campo Erin Brockovich, celeberrima paladina delle cause ambientaliste.

Erin Brockovich scende in campo

Dopo il deragliamento, la popolazione è stata invitata a lasciare le proprie case per qualche giorno. Poi l’allarme è rientrato.

Nonostante le rassicurazioni dell’Epa, Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente, la gente teme che le sostanze chimiche disperse dal treno possano avere contaminato l’aria e le falde acquifere. Anche perché fra la gente si diffondono strani malori.

Fonte foto: ANSA Nella foto, Erin Brockovich.

Oggi Erin Brockovich, attivista ambientale e paladina dei consumatori resa celebre da un film interpretato da Julia Roberts, ha discusso il problema dialogando con il giornalista Jake Tapper della Cnn.

Erin Brockovich annuncia azioni legali

Erin Brockovich si è detta vivamente preoccupata dai rapporti che emergono da East Palestine e ha esortato i 5mila cittadini della zona a dubitare delle rassicurazioni dell’Epa e a dare la priorità alla propria sicurezza.

“Oh, andiamo!”, ha esclamato la donna alla domanda se credesse o meno alle informazioni dell’Epa. “Dopo 30 anni di quello che ho passato io e di quello che sta passando questa comunità!”, ha aggiunto. “È cloruro di vinile! È nell’aria! I pesci stanno morendo!“, ha detto.

“Ecco perché la gente non si fida del governo. Non si può dire alla gente che ci sono stati e continuano ad esserci inquinanti pericolosi che contaminano l’ambiente e allo stesso tempo dire ‘tutto va bene’. La gente non è stupida. E se vivete a Palestine, Ohio, capite che Superman non sta arrivando, ma voi siete lì”.

Erin Brockovich ha infine annunciato un’azione contro i danni provocati dal treno carico di inquinanti tossici deragliato in Ohio.

Chi è Erin Brockovich

La Brockovich ha consolidato la propria credibilità affrontando in tribunale nel 1993 la Pacific Gas & Electric per la contaminazione con cromo esavalente delle acque della città di Hinkley in California.

In quella che è ricordata come una delle cause civili più grandi degli Stati Uniti, Erin Brockovich e l’avvocato Ed Masry riuscirono a far avere 333 milioni di dollari di risarcimento ai residenti di Hinkley. Proprio quel processo le valse la notorietà e l’attenzione di Hollywood.