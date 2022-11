Il treno della Circumvesuviana deraglia a Pompei con 30 persone a bordo: la situazione e i bus sostitutivi

Nel primo pomeriggio di lunedì 7 novembre un treno della Circumvesuviana dell’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha deragliato mentre si avvicinava alla stazione di Pompei Santuario ad una velocità di 5 km/h.

Treno della Circumvesuviana deraglia a Pompei: cos’è successo

Alle 13:55 il treno Etr 208 della linea Torre Annunziata-Poggiomarino che viaggiava verso Torre Annunziata ha deragliato in prossimità della stazione di Pompei Santuario.

Il convoglio è finito contro la banchina del lato opposto, causando una certa paura tra i passeggeri. La notizia è stata resa nota dalla stessa azienda che in un comunicato ha scritto: “Non ci sono stati danni a persone. I 30 passeggeri a bordo in quel momento sono scesi in sicurezza sul marciapiede in stazione. I tecnici di EAV sono sul posto per accertare le cause e ripristinare la circolazione”.

Fonte foto: TuttoCittà Pompei, il treno della Circumvesuviana ha deragliato nella stazione Santuario

L’incidente non ha causato alcun ferito, un lieto fine dal momento che i deragliamenti si concludono spesso con bollettini del tutto differenti.

Le indagini dei carabinieri

Una volta deragliato il convoglio, sul posto si sono portati subito i tecnici dell’EAV per i primi rilievi, seguiti dai carabinieri di Torre Annunziata.

Gli accertamenti per determinare le cause del deragliamento sono ancora in corso.

I bus sostitutivi

Sempre l’EAV fa sapere, tramite i social e il sito ufficiale, che per garantire il servizio lungo la tratta interessata dall’incidente è stato attivato un sistema di bus sostitutivi offerto dalla ditta Romano.

Il servizio è attivo dalle 15:40 e copre il tratto tra Torre Annunziata e Scafati. I passeggeri che viaggiano da Scafati possono prendere il bus sostitutivo dalla Stazione Circumvesuviana di via Martiri D’Ungheria; da Pompei ci si può recare alla fermata di via Lepanto, incrocio con via Mazzini.

A Boscoreale si può attendere il bus sostitutivo alla Stazione Circumvesuviana di via della Rocca; a Boscotrecase il servizio è disponibile presso la Stazione Circumvesuviana di via Nazionale. A Torre Annunziata, infine, il bus sostitutivo è disponibile presso la Stazione Circumvesuviana di via Vittorio Veneto.