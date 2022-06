Iran, un treno passeggeri deraglia nel deserto: bilancio drammatico

Drammatico incidente nell’Iran occidentale dove un treno passeggeri è deragliato. Al momento le vittime, secondo quanto riferito dalla Tv di stato di Teheran, sarebbero 17 e 37 i feriti, alcuni in gravi condizioni. Si tratta di numeri che sono destinati ad aumentare, rendono noto sempre i media locali.

“Il bilancio delle vittime potrebbe salire perché molti tra i feriti si trovano in condizioni critiche”, ha affermato il portavoce dei servizi di soccorso iraniani Mojtaba Khaledi. Secondo un comunicato delle ferrovie iraniane, il treno trasportava 348 persone.

Secondo una prima ricostruzione, quattro dei sette vagoni del treno sono deragliati nel buio delle prime ore del mattino.

L’incidente è avvenuto nel deserto, a 50 chilometri da Tabas, località che dista circa 550 chilometri dalla capitale iraniana Teheran. Il deragliamento si è verificato sulla linea ferroviaria che collega Tabas alla città centrale di Yazd.

Nell’area, che è isolata e in cui le comunicazioni sono difficoltose, sono giunte squadre di soccorso con ambulanze e tre elicotteri.

Sull’accaduto è in corso un’indagine, ma secondo alcune notizie il treno si sarebbe schiantato contro un escavatore che ne avrebbe provocato il deragliamento.

