Treno cade nel fiume dopo il ponte crollato nel Montana: possibile disastro ecologico, cosa trasportava

Si teme il disastro ambientale. Un treno merci che trasportava sostanze chimiche pericolose è deragliato mentre attraversava un ponte ferroviario sul fiume Yellowstone, nello stato del Montana, negli Stati Uniti. Il ponte è collassato proprio mentre stava passando il convoglio e così diversi vagoni cisterna sono finiti nel fiume.

Crolla ponte nel Montana

Secondo quanto riportano i media statunitensi, il crollo del ponte in Montana si è verificato nelle prime ore della mattina di sabato 24 giugno. Il cedimento di uno dei ponti che attraversano il fiume Yellowstone ha fatto cadere in acqua parte di un treno merci che stava passando proprio in quel momento.

L’incidente è avvenuto nella contea di Stillwater, nei pressi della città di Columbus. Si tratta di un’area del Montana poco popolata, dove sono presenti alcuni ranch e aziende agricole, distante circa 150 chilometri dal Parco Nazionale di Yellowstone.

Il convoglio trasportava materiali pericolosi e tossici: zolfo fuso (utilizzato nei fertilizzanti e negli insetticidi), asfalto e idrogenosolfato di sodio (utilizzato principalmente come agente per il controllo del PH, per la finitura dei metalli e come detergente).

Sostanze chimiche nel fiume Yellowstone

Stando a quanto reso noto, nessuno è rimasto ferito nell’incidente, le cui cause sono ancora da accertare. Diversi vagoni cisterna contenenti sostanze tossiche sono però finiti nel fiume.

Associated Press riporta che dopo il crollo una sostanza gialla non meglio identificata è fuoriuscita dai vagoni, finendo nelle acque del fiume.

Nella contea di Yellowstone i funzionari hanno subito attivato le misure di emergenza per attivare gli impianti di depurazione delle acque. Le autorità locali hanno chiesto ai residenti di limitare l’uso di acqua non in bottiglia.

Avviate le procedure di bonifica

Le autorità federali statunitensi e dello Stato del Montana hanno avviato le attività di bonifica ambientale snel sito del treno deragliato.

L’entità dei danni ambientali è ancora ignota, ma le attività di bonifica e ripristino della linea sono in corso, ha fatto sapere con una nota Montana Rail Link, la società che gestiva il treno coinvolto nell’incidente.

Secondo l’azienda però la sostanza chimica più pericolosa delle tre trasportate, l’idrogenosolfato di sodio, non sarebbe finita nelle acque del fiume.