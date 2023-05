Il video del ponte Motta crollato per il maltempo: travolto e spazzato via dalla furia dell'acqua e del fango

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Crollo disastroso per il maltempo in Emilia Romagna. Nel comune di Molinella le acque del fiume Idice hanno distrutto il ponte della Motta. Il sindaco del paese a nord est di Bologna ha immediatamente ordinato l’evacuazione della frazione di San Martino in Argine, che si trova nei pressi del corso d’acqua. Per accogliere le famiglie è stato approntato il palazzetto dello sport di Molinella, in Viale della Libertà 21.