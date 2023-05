Crolla un ponte pedonale in Finlandia, 27 persone ferite: molti sono bambini, la situazione

Sono 27 i feriti, in maggioranza bambini, causati dall’improvviso crollo di un ponte pedonale. L’incidente è avvenuto in Finlandia, in una località situata nei pressi della capitale, Helsinki.

Cos’è successo

La maggior parte dei feriti faceva parte di un gruppo di bambini in età scolare, ha affermato l’autorità ospedaliera di Helsinki in una dichiarazione.

I media finlandesi hanno pubblicato le immagini di almeno cinque persone a terra. Quindici dei feriti, riporta l’agenzia Nova, sono stati trasportati in diversi ospedali nella regione della capitale.”Ventisette giovani, la maggior parte dei quali minorenni, hanno riportato ferite di diversa gravità, ma nessuno è in pericolo di vita”, ha confermato il dipartimento di soccorso dell’Uusimaa occidentale di Espoo.

Dov’è crollato il ponte pedonale

Il ponte pedonale è crollato improvvisamente nella città di Espoo, a Itätuulenkuja nel distretto Tapio. La città finlandese di 235.575 abitanti è situata nella regione dell’Uusimaa.

Espoo confina a est con la capitale della Finlandia, Helsinki, e Vantaa e circonda il centro di Kauniainen.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 11 maggio attorno alle ore 9.30, secondo quanto diffuso dalla polizia dell’Uusimaa occidentale.

Fonte foto: GETTY Soccorsi in azione a Espoo, dov’è crollato il ponte pedonale

Chi sono i feriti

La preside Kati Pennanen ha confermato che il gruppo coinvolto nell’incidente è della scuola elementare di Kalasatama.

La scuola ha istituito un numero di emergenza per i genitori. Come riportano i media finlandesi, i feriti sono stati trasportati al Meilahti Bridge Hospital, al New Children’s Hospital e agli ospedali di Peijas (Vantaa) e Jorvi (Espoo).

La polizia ha sottolineano che al momento sta indagando sulle cause del crollo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Helsingin Sanomat, i residenti hanno raccontato che il ponte crollato versava in condizioni pericolose e fragili da molto tempo.

Coloro che hanno contattato il giornale hanno affermato che un gran numero di persone ha attraversato il ponte ogni giorno e che oscillava in modo sospetto.