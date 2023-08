Tre morti nell'incidente frontale a Melicucco sulla Jonio-Tirreno: tra le vittime anche una bimba di 4 anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragico incidente stradale sulla statale Jonio-Tirreno all’altezza di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente e nel violento impatto sono morte tre persone. Tra le vittime anche una bambina di soli 4 anni.

Lo schianto sulla statale

Domenica di sangue sulla statale Jonio-Tirreno, teatro di un drammatico frontale tra due auto che è costato la vita a tre persone. Per cause ancora in corso di ricostruzione due auto, una Bmw e una Alfa Romeo Giulietta si sono scontrate tra di loro all’altezza di Melicucco.

Violento l’impatto tra le due vetture, irriconoscibili all’arrivo dei soccorsi sul posto. A intervenire la polizia stradale e numerose ambulanze che hanno prestato i primi aiuti e non hanno potuto far altro che constatare il decesso di tre persone. Tre, invece, i feriti soccorsi e trasportati in ospedale anche grazie all’ausilio dell’elisoccorso.

Tre morti e tre feriti

Il bilancio dell’incidente sulla statale 682 è drammatico, con tre morti e altrettanti feriti. A perdere la vita la 37enne Antonella Campennì, che è morta sul colpo e viaggiava sulla Bmw, e il conducente dell’Alfa Romeo Giulietta Domenico Politi, 39 anni.

Tra le vittime anche una bimba di 4 anni, la piccola Maya Teramo che viaggiava in auto in compagnia della famiglia. A rimanere feriti, infatti, sono proprio i genitori e la sorella gemella della piccola vittima, tutti e tre trasportati d’urgenza in ospedale. Per la bimba, giunta in struttura in gravi condizioni, è stato necessario il trasferimento in una struttura sanitaria più attrezzata in Sicilia, a Messina. Il padre e la madre, invece, sono stati entrambi operati e non si esclude la possibilità del trasferimento in un altro nosocomio.

Secondo quanto si apprende la famiglia Teramo, originaria d San Calogero (Vibo Valentia) ma residente in un comune del milanese, faceva parte, assieme alla donna deceduta, di una comitiva che, nelle ore precedenti, si era recata a visitare le cascate di Bivongi e che stava rientrando in paese.

Un bilancio tragico

E il weekend appena trascorso è stato drammatico sulle strade, con 10 vittime tra Sicilia, Puglia, Calabria ed Emilia Romagna.

Oltre allo schianto a Melicucco, i più gravi sono quelli avvenuti nel catanese, dove sono morti tre agenti di polizia penitenziaria.