Trascinano asina con una corda al collo dall'auto a Villaputzu in Sardegna e pubblicano il video: denunciati

Due ragazzi di 28 e 32 anni sono stati denunciati dai Carabinieri per maltrattamento di animali a Villaputzu, nel Sud Sardegna.

Cosa è successo a Villaputzu

I fatti, risalenti allo scorso 11 agosto, sono riportati da ‘TgCom24’: un operaio 28enne e un allevatore 32enne sono accusati di aver legato una corda attorno al collo di un’asina che non voleva spostarsi dal luogo in cui aveva partorito e di averla trascinata per 30 metri utilizzando un fuoristrada.

L’azione era stata filmata col cellulare e il video era stato pubblicato su Instagram.

L'episodio risale al mese di agosto del 2023 e ha avuto luogo a Villaputzu, in Sud Sardegna.

Le segnalazioni

Gli accertamenti dei militari della Compagnia di San Vito sono partiti in seguito a diverse segnalazioni che indicavano la presenza del video su Instagram, pubblicato dal 28enne. I carabinieri hanno acquisito e visionato il filmato, risalendo così all’autore.

Maggiori dettagli

‘La Nuova Sardegna’ ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto a Villaputzu nel Sud Sardegna: i militari hanno avviato le indagini sull’episodio, più nello specifico, in seguito alla segnalazione effettuata da un utente, indignato, tramite il 112, alla centrale operativa della compagnia di San Vito.

Il 28enne e il 32enne, entrambi con precedenti denunce a carico, sono stati deferiti in stato di libertà per maltrattamento di animali dai Carabinieri della stazione del paese del Sarrabus, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.