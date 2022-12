Tragedia nel Salento, bimba di due anni e mezzo muore in ospedale: era stata ricoverata per la febbre alta

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tragedia familiare nel comune di Sannicola, in provincia di Lecce. Un bimba di soli due anni e mezzo è morta in ospedale per presunte complicanze legate al virus influenzale. Ricoverata con la febbre alta, per la piccola, ultima di tre figli, non c’è stato nulla da fare. La drammatica notizia si è diffusa rapidamente in tutto il paese salentino.

Dalla febbre al ricovero in ospedale

La bimba ha iniziato a stare male il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano. Dato lo stato febbrile persistente, con la temperatura corporea che non accennava a diminuire, è stata portata presso l’ospedale Sacro Cuore di Gesù a Gallipoli. Arrivata con i sintomi tipici di un virus influenzale, come riportato dalla stampa locale i medici hanno notato subito la gravità della situazione.

Per questo motivo la piccola è stata trasferita in ambulanza presso il Vito Fazzi di Lecce, dove è stata ricoverata e sottoposta all’esame della Tac. Le preoccupazioni per il suo quadro clinico sono così state confermate. Nelle ore successive è poi entrata in coma.

Il piccolo comune di Sannicola in provincia di Lecce, dove la bimba di due anni e mezzo viveva con la famiglia

Tentativi di rianimazione inutili

A nulla è valso il tentativo del personale medico di rianimare la piccola e curarla attraverso la somministrazione di una terapia speciale arrivata dal Bambin Gesù di Roma.

Il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al drammatico decesso. L’Asl, come sempre avviene in questi casi, ha disposto di accertare con esattezza le cause della morte, legata presumibilmente alle gravi complicanze dell’influenza.

Lutto nel comune di Sannicola

A seguito del prematuro decesso della piccola di due anni e mezzo il comune di Sannicola è andato in lutto. Il sindaco Cosimo Piccione ha deciso di spegnere l’albero di Natale addobbato nella piazza principale, come anche tutte le altre luminarie del paese.

Numerosi i messaggi cordoglio sui social in segno di vicinanza alla famiglia piegata dal dolore.