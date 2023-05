Tragedia a Montecchio Maggiore: materasso in lattice prende fuoco, muore donna 51enne

Tragedia a Montecchio Maggiore, dove una donna è morta mentre dormiva nel proprio letto, nella sua abotazione. Secondo quanto ricostruito, il materasso in lattice sul quale dormiva avrebbe improvvisamente preso fuoco, per cause ancora da accertare.

Materasso in lattice prende fuoco

La tragedia è avvenuta nella mattinata di mercoledì 3 maggio, poco dopo le 7 di mattina, in via volta, a Montecchio Maggiore, comune situato in provincia di Vicenza. Il marito della donna, che stava dormendo in un’altra stanza, avrebbe a un certo punto sentito un forte di fumo.

Entrato nella camera da letto della moglie, avrebbe trovato il materasso in lattice completamente bruciato e ancora fumante.

Com’è morta la donna: l’ipotesi

Come riporta Il Giornale di Vicenza, la stanza a quel punto era già carica di fumo. Sarebbe questa, secondo le prime ipotesi, la causa del decesso, anche se saranno le indagini a stabilire la causa ufficiale della morte della donna.

Il marito avrebbe portato fuori la moglie dalla stanza dove era diventato praticamente impossibile respirare. Vani, purtroppo, i tentativi di rianimarla da parte dell’uomo, che avrebbe così allertato i soccorsi.

Anche il marito della vittima è rimasto intossicato, ed è stato trasportato in ospedale sotto shock.

Fonte foto: Tuttocittà.it Montecchio Maggiore, luogo della tragedia nella quale ha perso la vita una donna 51enne

Indagini in corso

Al momento, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto e e di capire com’è esattamente scoppiato il rogo che ha ucciso la donna. Le cause dell’incendio del materasso, infatti, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

A proposito di incendi, a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, un rogo ha coinvolto un furgone nella mattinata di mercoledì 3 maggio.

Il mezzo, per cause ancora da accertare, è stato avvolto dalle fiamme a pochi passi da una pompa di benzina. Come riferito da alcune testate locali, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme poco dopo le 7.15 e il conducente ha avuto il tempo di scendere e mettersi in salvo prima che anche l’abitacolo fosse invaso dalle fiamme.