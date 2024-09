Coppia trovata morta in casa a Caselle in Pittari vicino Salerno, deceduti da giorni: scoperta choc del figlio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Terribile scoperta a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno. Una coppia di anziani è stata trovata morta in casa propria e, stando alle prime informazioni ufficiali, i due coniugi, di 85 e 80 anni, sarebbero morti da giorni. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte, che però sembra essere avvenuta, per entrambi, per cause naturali.

Caselle in Pittari (Salerno): coppia morta trovata in casa dopo giorni

A dare l’allarme e a informare le Forze dell’Ordine dell’avvenuta tragedia a Caselle in Pittari sarebbe stato il figlio della coppia morta. Sarebbe stato proprio l’uomo, che non vive in provincia di Salerno, a scoprire i cadaveri dei genitori.

L’uomo ha raccontato di essere rientrato appositamente dal Nord Italia, dove attualmente vive, in quanto da giorni non riusciva a mettersi in contatto coi genitori.

La tragedia è avvenuta in una casa di campagna a Caselle in Pittari (Salerno)

Una volta giunto in casa, purtroppo, si è trovato davanti i corpi senza vita della madre, una donna di 85 anni, e del padre, che ne aveva 80.

I coniugi avevano perso la vita da giorni

Anche se, al momento, non è stato possibile datare il decesso, in base a quanto si apprende dagli ultimi aggiornamenti sul caso i corpi della coppia morta erano in avanzato stato di decomposizione.

Quel che è noto, però, è che i due coniugi di Caselle in Pittari sembrano aver perso la vita a distanza di poco tempo l’una dall’altro.

Né l’uomo né la donna sono stati rinvenuti all’interno della casa di campagna dove vivevano. L’ottantenne era infatti in un locale esterno, mentre la moglie giaceva nel pollaio di pertinenza.

Indagini ancora in corso

Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte del figlio della coppia morta a Caselle in Pittari, i Carabinieri di Sanza sono giunti sul posto.

Attualmente, le indagini sono ancora in corso, e sono coordinate dalla Procura di Lagonegro.

Fin da subito è stata esclusa una possibile morte violenta per entrambi i coniugi. Non solo non ci sono segni di effrazione o di una rapina finita male, ma i corpi dei due anziani non sembrano mostrare, almeno a prima vista, segnali di violenze.

Si attendono quindi i risultati dell’autopsia per scoprire, con esattezza, quali sono le cause che hanno condotto entrambi i coniugi al decesso.