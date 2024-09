Papa Francesco ha l'influenza, udienze annullate: cosa filtra dal Vaticano, reazione del virologo Pregliasco

Il ritorno dell’influenza ha colpito anche Papa Francesco. Secondo quanto riferito dalla sala stampa del Vaticano, infatti, al Pontefice sarebbe stato suggerito di annullare tutte le udienze di lunedì 23 settembre in vista del viaggio in Belgio e Lussemburgo previsto giovedì 26 settembre. A commentare la notizia, tra gli altri, anche il noto virologo Fabrizio Pregliasco.

Come sta Papa Francesco?

Come spiegato dalla sala stampa del Vaticano attraverso una nota, le condizioni di Papa Francesco non desterebbero preoccupazioni.

Al Santo Padre sarebbe stato diagnosticato “un lieve stato influenzale, e in via precauzionale – visto il viaggio dei prossimi giorni – le udienze papali previste per la giornata odierna (lunedì 23 settembre, ndr) sono annullate“.

Fonte foto: ANSA

Il Pontefice, giovedì 26 settembre, partirà per un viaggio in Belgio e in Lussemburgo.

Il Pontefice ha l’influenza e annulla le udienze: la reazione di Pregliasco

Intervistato da Adnkronos, il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato la decisione del Papa definendolo “un importante testimonial di un approccio di prudenza che i soggetti fragili e anziani dovrebbero sempre avere rispetto a questa infezione alla luce del rischio delle possibili complicanze”.

Secondo l’esperto, infatti, “il riposo è la giusta scelta precauzionale per il Pontefice, anche considerando il suo impegno che, vista l’età, è abbastanza pesante“.

Pregliasco ha sottolineato come l’influenza non sia “banale per chi è più fragile o più avanti con l’età”, invitando le categorie ad aderire alla campagna vaccinale contro l’influenza, così come contro il Covid, appena si aprirà perché “il rischio c’è per entrambe le problematiche”.

Il parere del geriatra sui problemi del Papa

Adnkronos si è anche rivolto a un geriatra, Nicola Ferrara, per quel che riguarda le condizioni di salute di Papa Francesco.

Così come Pregliasco, l’esperto ha ammesso che il riposo “è la precauzione giusta da consigliare a tutte le persone avanti con l’età. Ancora di più, ovviamente, a chi deve sottoporsi a giornate particolarmente stressanti. Per quanto riguarda il Pontefice mi sembra una scelta giusta in considerazione del suo prossimo viaggio di giovedì”.

Anche Ferrara batte sulla campagna vaccinale: “Appena partirà consiglio a tutti gli anziani di vaccinarsi. Io sono un 70enne e mi vaccino senza pensarci due volte”.