Nevicata in Sudafrica, video impressionante: persone bloccate in auto, donna morta per ipotermia nel traffico

Un’eccezionale nevicata ha colpito il Sudafrica nelle scorse ore. Il fenomeno meteorologico è avvenuto in concomitanza con l’inizio della primavera. Diversi i video e le immagini che stanno circolando in rete sull’inaspettato evento atmosferico che ha causato diversi disagi.

Sudafrica, video della nevicata straordinaria

L’ultima nevicata che si è verificata in Sudafrica, prima di quella delle scorse ore, era stata registrata nel 2023, a luglio. Quella precedente a quest’ultima risale addirittura al 2012. Per trovare un quarto episodio simile si deve tornare al 1996.

La neve ha innescato diversi problemi alla circolazione, con segnalazioni di decine di veicoli bloccati su strade e autostrade.

Fonte foto: GETTY Persone bloccate in strada dalla neve

A causa della precipitazione è stata chiusa per molte ore l’autostrada N3, arteria chiave che collega Johannesburg e la città costiera orientale di Durban.

39enne deceduta per ipotermia

Tanti automobilisti hanno trascorso la notte nei loro veicoli bloccati. Come riferito dai media locali, una persona è deceduta per ipotermia.

La vittima è una donna di 39 anni rimasta bloccata in un mezzo su una strada paralizzata. Ha trascorso la notte tra venerdì e sabato assieme ad altre persone su un minibus taxi vicino alla città di Mooiplaas, a circa 430 chilometri da Johannesburg. Purtroppo non è riuscita a salvarsi dal freddo.

“Sono rimasti al freddo tutta la notte, senza coperte, senza niente. Non erano preparati a questo”, ha detto Robertson, un dipendente della Midlands Ems alla televisione Enca.

Le operazioni di salvataggio dei passeggeri sono proseguite domenica in condizioni molto difficili. Alcuni mezzi, ha aggiunto il funzionario, hanno potuto essere scortati fuori dall’area, ma altri veicoli, abbandonati e in panne, hanno reso non facile il compito degli addetti allo sgombero della neve e quello dei soccorritori.

Campi sommersi dalla neve e strade paralizzate

Una ripresa aerea ha immortalato diverse immagini in cui si notano interi campi agricoli del Sudafrica sommersi da uno strato bianco di neve.

Stanno anche facendo il giro dei social le fotografie che mostrano alcune persone intente a liberare delle auto bloccate sulla strada nei pressi della città di Harrismith.

L’abbondante nevicata ha anche fatto spuntare tanti pupazzi di neve costruiti dai bambini e dalle loro famiglie.