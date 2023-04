Crolla una scala della moschea a Vicenza alla fine del Ramadan: feriti alcuni fedeli che stavano pregando

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Festeggiamenti tutt’altro che sereni a Vicenza per la fine del Ramadan. Nella mattinata di venerdì 21 aprile alcuni fedeli stavano pregando all’indomani dell’ultimo giorno dedicato al digiuno secondo il calendario islamico. Durante la celebrazione, però, è crollata una scala della moschea su cui si trovavano alcune persone, provocando cinque feriti. Sono stati tutti accompagnati in ospedale: uno di loro sarebbe in codice giallo.

L’incidente durante la preghiera

Erano da poco passate le 7:30 di mattina del 21 aprile. I festeggiamenti per la fine del Ramadan stavano per concludersi quando è crollata una scala della moschea dove erano riuniti alcuni esponenti della comunità musulmana di Vicenza.

Al momento del crollo, infatti, i fedeli si stavano avviando verso l’uscita della struttura. È a quel punto che, stando alle prime ricostruzioni, una delle due scale della moschea si è piegata su se stessa.

Fonte foto: ANSA/VIGILI DEL FUOCO La scala in metallo crollata all’interno della moschea di Vicenza

Pare che la scala abbia ceduto al livello del punto di giuntura della struttura in metallo. Al momento del crollo, però, sulla scala semicircolare c’erano alcuni fedeli.

Così, il cedimento ha provocato la caduta delle persone: in molte, improvvisamente, si sono ritrovate per terra.

Cinque feriti in ospedale

Sarebbero cinque i feriti coinvolti nell’incidente avvenuto nella moschea di Vicenza. Uno di loro sarebbe in codice giallo.

Sono stati tutti trasportati in ambulanza presso l’ospedale di Vicenza. Lì saranno sottoposti ad alcuni accertamenti per verificare l’entità dei danni subìti.

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, inoltre, in molti – tra le centinaia di persone presenti in moschea – si sarebbero recati autonomamente in ospedale per gli accertamenti necessari.

L’intervento dei soccorsi

Il crollo della scala nella moschea di Vicenza, avvenuto al termine del Ramadan iniziato il 23 marzo, ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto, infatti, sono arrivati gli operatori del Suem (il Servizio sanitario di emergenza e urgenza) e alcune ambulanze. I feriti sono stati prontamente assistiti dal personale sanitario che poi li ha condotti in ospedale.

A raggiungere la moschea sono stati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato e della Digos per individuare le cause che hanno causato il cedimento.

È possibile che la scala non abbia retto al peso delle persone che vi erano sopra. Le fiamme gialle, in ogni caso, nel corso della mattinata hanno sgomberato la moschea e messo in sicurezza la struttura.