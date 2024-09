Raoul Bova contro Francesca Fagnani e Belve: la rivelazione dell'attore a Ciao Maschio di Nunzia Di Girolamo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Raoul Bova è stato il primo ospite della nuova stagione di Ciao Maschio, la trasmissione Rai condotta da Nunzia De Girolamo. Nel corso della lunga intervista, l’attore ha raccontato del proprio passato, della famiglia e degli amori. E non ha risparmiato una stoccata a un’altra conduttrice: Francesca Fagnani, che lo aveva avuto come protagonista di Belve.

Raoul Bova si racconta a Ciao Maschio

Nella puntata del 21 settembre di Ciao Maschio, intervistato da Nunzia De Girolamo, Raoul Bova ha mostrato il suo lato più intimo e fragile.

Ha parlato di momenti difficili, “in cui ti manca il fiato e sei vicino anche a dei pensieri non belli”, superati grazie ai figli, “che sono stati fondamentali e la mia salvezza”.

Fonte foto: IPA Corrado Tedeschi, Mago Paris, Nunzia De Girolamo e Raoul Bova a Ciao Maschio

L’attore si riferisce a Alessandro Leon e Francesco, avuti dall’ex moglie Chiara Giordano e a Luna e Alma, nati dalla relazione con la compagna Rocio Munoz Morales.

E parlando delle sue precedenti relazioni sentimentali, Bova ha raccontato che i problemi sorgevano perché “chi stava con me non apprezzava il fatto che io fossi ancora figlio, voleva vedere proprio l’uomo, il maschio”.

La frecciata a Francesca Fagnani dopo Belve

“Mi sono sentito timido con una persona che voleva a tutti i costi creare sensazionalismo”: così Bova ha commentato la sua partecipazione a Belve, pur senza citare il programma esplicitamente.

L’attore ha aggiunto che la conduttrice, ed è facile pensare a Francesca Fagnani “ha tirato fuori la parte poco empatica della situazione. Insomma… proprio come fanno le Belve”.

Raoul Bova fu ospite di Belve lo scorso 3 ottobre, in una delle puntate forse meno frizzati della stagione (mentre di altre, come quella con ospite Fedez si parla ancora).

L’attore si accorse della mancanza di complicità già durante la stessa puntata, quando alla Fagnani disse: “La vedo annoiata”. In seguito, la giornalista definì Bova come “l’ospite più noioso. Non è gentile dirlo, ma se uno non vuole parlare diventa noioso”.

Il dolore per la morte dei genitori

Tra i momenti più difficili confidati da Raoul Bova c’è stata la perdita dei genitori, Giuseppe e Rosa, scomparsi a poca distanza l’uno dall’altro tra il 2018 e il 2019.

L’attore era molto legato alla famiglia: “Ho avuto una forte educazione maschile da papà ma anche femminile grazie a mia madre e mia sorella. Noi dormivamo in tre in una stanza”.

“I miei genitori sono morti un anno dopo l’altro e sono successe una serie di cose brutte. Il dolore per la loro morte è stato forte. Io sono diventato padre ma ero ancora figlio, e questa cosa mi dava ancora sicurezza. Il passaggio a non essere più figlio è un lutto forte, è una grande responsabilità”.