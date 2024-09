Crolla cavalcavia sull’A1 tra Torrenova e Grande Raccordo Anulare di Roma: il video e i percorsi alternativi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un cavalcavia in fase di demolizione sull’A1, nel tratto che collega Torrenova al Grande Raccordo Anulare di Roma, è crollato improvvisamente. È successo intorno all’una della notte tra sabato 21 settembre e domenica 22 settembre. Il tratto autostradale interessato dai lavori era stato chiuso preventivamente dall’Anas in entrambe le direzioni. Ma qualcosa, nel corso della demolizione del vecchio cavalcavia, non è andato come previsto.

Cavalcavia crollato all’improvviso a Torrenova

La struttura, infatti, è collassata all’improvviso finendo per occupare interamente il piano autostradale sottostante. Il crollo è avvenuto mentre sul vecchio cavalcavia di Torrenova si trovavano due ruspe, ma al momento non risulta alcun lavoratore ferito.

Le cause del cedimento sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, intervenute sul posto per i rilievi del caso.

Il cavalcavia era in fase di demolizione

Il crollo è avvenuto sulla D19 Diramazione Roma Sud della A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Torrenova e l’allacciamento del Gra. Nella zona l’Anas è impegnata nei lavori di rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata.

I lavori prevedono, tra l’altro, la demolizione del vecchio cavalcavia che permetteva agli automobilisti di uscire verso Torrenova. Tale intervento, secondo le informazioni emerse su diversi media, era stato affidato a una ditta appaltatrice. Il tratto autostradale era stato chiuso a partire dalle 21 di sabato per consentire i lavori programmati.

Anas conta di riaprire il tratto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di domenica 22 settembre, una volta ultimati i lavori di rimozione dei detriti del cavalcavia crollato.

I percorsi alternativi suggeriti da Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia, al fine di evitare disagi, ha consigliato agli automobilisti una serie di percorsi alternativi: per chi proviene da Roma/G.R.A., percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud attraverso lo svincolo di Torrenova.

Per chi proviene dalla A1, dopo l’uscita obbligatoria al nuovo svincolo di Torrenova, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Roma/G.R.A. Alternativamente, è possibile proseguire lungo la A24 per utilizzare la barriera di Roma Est.

Gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili sull’app Muovy, sul sito autostrade.it e sul network tv Infomoving. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.