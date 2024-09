Fermato a Bari il presunto killer di Antonia Lopez, la 19enne uccisa a Molfetta per errore durante un agguato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato fermato dai Carabinieri a Bari per l’omicidio della 19enne Antonia Lopez, uccisa la notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre al Bahia Beach di Molfetta nel corso di un agguato. La persona individuata dai militari sarebbe il presunto killer della giovane.

Omicidio di Antonia Lopez, fermato il presunto killer a Bari

Secondo gli inquirenti, il bersaglio dei killer era l’amico della Lopez, ossia il 20enne rampollo del clan del rione Japigia del capoluogo pugliese Eugenio Palermiti che durante l’agguato è rimasto ferito assieme ad altre tre persone. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Bari.

Il fermato dai carabinieri avrebbe impugnato la pistola che aveva con sé e avrebbe esploso sette proiettili. Uno ha raggiunto e colpito alla spalla la Lopez, recidendole l’aorta e uccidendola in pochi minuti per shock emorragico.

Fonte foto: ANSA Carabinieri durante i rilievi al Bahia Beach

Il gestore del locale di Molfetta: “Un inferno”

All’Ansa, Nicola Spadavecchia, titolare del Bahia Beach di Molfetta, ha dichiarato che “è stato un attimo. Erano le 2:45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio locale ed è accaduta la tragedia”.

“Mai nulla del genere è mai successo nel mio locale – ha aggiunto Spadavecchia – Io non ero in pista, ero nel mio ufficio. Questo gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l’inferno“.

“La sicurezza è intervenuta ma era tardi per la 19enne. Siamo vicino alla famiglia della giovane donna rimasta uccisa ma anche noi siamo vittime di questi atti di violenza assurdi”, ha concluso l’imprenditore.