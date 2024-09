Bimbo travolto e ucciso a Perugia dall'auto del papà, scappato dal controllo del nonno: aveva 8 anni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un bimbo è stato travolto e ucciso a Perugia da un’auto che era guidata dal suo stesso papà. Il piccolo aveva 8 anni ed era scappato dal controllo del nonno. Sul posto sono accorsi subito i soccorsi ma per lui non c’era più nulla da fare, in corso gli accertamenti per capire la dinamica del tragico incidente.

Tragedia a Perugia, com’è morto il bambino di 8 anni

Il piccolo di 8 anni, travolto da un furgone guidato dal genitore, sarebbe stato in compagnia dei suoi cari.

Nel momento della ripartenza della vettura però, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe sfuggito al controllo del nonno e sarebbe scivolato dopo aver aperto il portellone. Non accortosi di quanto successo, il guidatore sarebbe quindi ripartito e avrebbe investito e ucciso il bambino.

Fonte foto: Tuttocittà

La mappa dei luoghi del dramma familiare

Bimbo travolto e ucciso da un’auto: cosa sappiamo

I fatti sono avvenuti alla periferia di Perugia, tra San Sisto e Sant’Andrea delle Fratte.

Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale del capoluogo umbro e un equipaggio del 118.

Nei luoghi della tragedia si è diretto anche l’avvocato Simone Pillon che è stato contattato dal padre. Ai giornalisti presenti, come riporta Umbria24, si è limitato a dire: “Un dramma”.

Tragedia a Perugia: la ricostruzione

Il drammatico incidente è avvenuto venerdì 20 settembre intorno alle ore 18.30.

Il van Mercedes sul quale viaggiava la famiglia – i due genitori e i sei figli della coppia – si sarebbe fermato in un parcheggio nella zona di Sant’Andrea delle Fratte, vicino a una falegnameria.

Al momento della ripartenza, il piccolo avrebbe aperto la porta per scendere dal mezzo che si stava rimettendo in movimento. Il bimbo avrebbe quindi perso l’equilibrio e sarebbe finito per essere schiacciato, senza che il padre potesse impedire la tragedia. Sotto shock la madre del piccolo che è stata portata al pronto soccorso in ambulanza.