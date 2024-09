Valdieri rende Emanuele Filiberto cittadino onorario, "Bella Ciao" in piazza per protestare: la sua reazione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ha fatto discutere la decisione del Comune di Valdieri di conferire a Emanuele Filiberto di Savoia la cittadinanza onoraria: più di trecento persone hanno contestato la scelta del sindaco, con tanto di “Bella ciao” intonata in piazza.

Perché Valdieri ha dato la cittadinanza onoraria a Emanuele Filiberto

Il sindaco di Valdieri Guido Giordana ha deciso di omaggiare Emanuele Filiberto di Savoia, ultimo discendente dell’ex famiglia reale, della cittadinanza onoraria in virtù del legame del casato con il territorio.

Qui, infatti, il primo re d’Italia Vittorio Emanuele II creò una delle sue riserve reali di caccia.

La protesta contro la cittadinanza onoraria a Emanuele Filiberto

Il sindaco di Valdieri Guido Giordana ha conferito il 22 settembre la cittadinanza onoraria a Emanuele Filiberto di Savoia.

La contro-manifestazione, organizzata dal comitato “Vivere la costituzione”, è partita alle ore 17 dalla villa del partigiano Dante Livio Bianco per poi spostarsi sotto il palazzo comunale dove è stata conferita la cittadinanza onoraria a Emanuele Filiberto. Alla protesta hanno preso parte, tra gli altri, Michele Calandri (istituto storico della Resistenza), Paolo Allemano (presidente Anpi Cuneo) e Marco Revelli (presidente dell’associazione Nuto Revelli e figlio di Nuto).

“Bella Ciao” a Valdieri contro la cittadinanza a Emanuele Filiberto

Durante il discorso tenuto da Emanuele Filiberto di Savoia in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Valdieri, in piazza è stata intonata “Bella ciao“.

Le finestre della sala del consiglio, dove stava parlando Emanuele Filiberto di Savoia, sono state subito chiuse dalla deputata di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, che stava presenziando alla cerimonia.

La reazione di Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto ha commentato così quanto accaduto a Valdieri: “Ringrazio l’amministrazione comunale di Valdieri, il sindaco e tutti i cittadini per questo atto che mi impegna a tornare presto tra voi come fiero cittadino. E quando dico tutti, intendo veramente tutti. Anche coloro che stanno cantando ‘Bella ciao’ fuori”.

In altre dichiarazioni riportate da La Stampa, Emanuele Filiberto di Savoia ha poi aggiunto: “Chi mi contesta non ha capito lo spirito di amicizia e fraternità con il quale sono venuto in queste terre. Quest’odio nei miei confronti non so cosa significhi“.