Due morti in strada a distanza di poche ore a Roma, grave il bilancio dei feriti: analisi anche sui cellulari

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giornata nera sulle strade di Roma, dove in poche ore si sono verificati due incidenti mortali che hanno causato la morte di due persone e lasciato diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Il primo schianto è avvenuto alle prime luci dell’alba sulla bretella che collega il Grande Raccordo Anulare all’autostrada Roma-Firenze, mentre il secondo incidente si è verificato a Corcolle, nella periferia della capitale e ha coinvolto due motociclisti.

Incidente su autostrada Roma-Firenze

Il primo incidente è avvenuto all’alba di domenica tra gli svincoli di Settebagni e Castelnuovo di Porto, in direzione del casello di Roma Nord. Un automobilista di 74 anni alla guida di una Lancia Y ha perso la vita dopo essere stato tamponato violentemente da una BMW X1, guidata da un uomo che è rimasto ferito.

L’impatto, avvenuto su un tratto rettilineo, ha distrutto la parte posteriore dell’utilitaria, lasciando il 74enne senza scampo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà.it Molteplici incidenti a Roma

L’incidente ha bloccato la circolazione sulla bretella fino a tarda mattinata, causando gravi disagi al traffico. La Polizia Stradale sta ora indagando per chiarire le cause dello schianto. Tra le ipotesi, quella di un colpo di sonno o una manovra improvvisa in un tratto dove spesso non vengono rispettati i limiti di velocità.

Altro scontro a Corcolle

Poche ore dopo, un secondo incidente ha scosso la città: un uomo di 53 anni è morto dopo essere caduto da una moto, una Kawasaki, condotta da un amico di 46 anni ai Giardini di Corcolle.

I due motociclisti sono finiti a terra per cause ancora in corso di accertamento. Il 53enne è deceduto sul colpo, probabilmente a causa di un malore più che dell’impatto con l’asfalto, anche se sono in corso ulteriori verifiche da parte degli inquirenti.

Il conducente della moto è stato sottoposto ai test di rito e non si esclude che venga disposta un’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

Analisi sui cellulari

Le indagini sui due incidenti non si fermano alle dinamiche stradali. In particolare, nel caso dello schianto sulla bretella Roma-Firenze, gli investigatori stanno analizzando i telefonini dei conducenti coinvolti per verificare se fossero in uso al momento del tamponamento. I dispositivi potrebbero rivelare se al momento dell’incidente fossero in corso chiamate o invii di messaggi, ipotesi che potrebbe spiegare eventuali distrazioni alla guida.

Le tre auto coinvolte sono state sequestrate e verranno sottoposte a perizie tecniche per verificare se vi siano stati guasti meccanici che possano aver contribuito allo schianto. Inoltre, gli investigatori stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di sicurezza lungo la carreggiata per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente.

Con questi ultimi due episodi, il bilancio delle vittime della strada a Roma nel 2024 è salito a 118.